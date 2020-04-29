Сотні одужують від COVID-19 щодня в Україні - МОЗ

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Кількість українців, які одужали від коронавірусної хвороби, перевищила 1100 людей. А померло за весь час пандемії у понад чотири рази менше - 250.

Скільки хворих

За минулу добу в Україні захворіло на COVID-19 456 людей. З них 33 дитини та 133 медика.

Найбільше нових хворих у Чернівецькій області - 60, Тернопільській області - 44, та у Києві - 43.

Всього ж в Україні тепер майже 10 тис. хворих - 9866 людей (672 дитини , 1976 медиків).

За минулу добу померло 11 людей (вчора - 19).

Всього ж померло 250 хворих.

Скільки одужало

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"При цьому хороша новина - 111 пацієнтів одужало за добу", - відзначив міністр охорони здоров'я Степанов.

За минулу добу показник одужання також перевищував сотню хворих - 128 людей.

Загалом же за весь час пандемії вже одужало 1103 людини.

Вже тиждень кількість нових хворих в Україні не перевищує 500.

Зокрема 26 квітня нових хворих було 492, 27 квітня - 392, а 28 квітня - 401.

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