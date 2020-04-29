Сотні одужують від COVID-19 щодня в Україні - МОЗ
Кількість українців, які одужали від коронавірусної хвороби, перевищила 1100 людей. А померло за весь час пандемії у понад чотири рази менше - 250.
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Скільки хворих
За минулу добу в Україні захворіло на COVID-19 456 людей. З них 33 дитини та 133 медика.
Найбільше нових хворих у Чернівецькій області - 60, Тернопільській області - 44, та у Києві - 43.
Всього ж в Україні тепер майже 10 тис. хворих - 9866 людей (672 дитини , 1976 медиків).
За минулу добу померло 11 людей (вчора - 19).
Всього ж померло 250 хворих.
Скільки одужало
"При цьому хороша новина - 111 пацієнтів одужало за добу", - відзначив міністр охорони здоров'я Степанов.
За минулу добу показник одужання також перевищував сотню хворих - 128 людей.
Загалом же за весь час пандемії вже одужало 1103 людини.
Вже тиждень кількість нових хворих в Україні не перевищує 500.
Зокрема 26 квітня нових хворих було 492, 27 квітня - 392, а 28 квітня - 401.
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