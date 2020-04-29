Двоє українців померли на Балі, у них підозрюють коронавірус - ЗМІ

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Індонезійські медіа повідомляють про смерть української пари на острові Балі, тіла перевіряють на коронавірус.

В українському МЗС повідомили BBC News Україна, що знають про ситуацію і зараз перевіряють її.

Що відомо

За даними агентства ANTARA News, українці Тамара віком 53 роки та 54-річний Андрій померли у готелі в районі Кедонганан, що в окрузі Бадунг на Балі.

Повідомляється, що вчора їхні тіла забрав медичний підрозділ, що займається COVID-19.

"Хоча, щоб дізнатися точні причини смерті ми все ще чекаємо на результати аналізів", - розповів місцевий інспектор Багус Нагара Баранасіта.

За даними медіа, слідів насильства на тілах не було.

Водночас поліція розслідує, чи не було це вбивство.

А видання Coconuts Bali пише, що перед відправкою тіла обробили дезінфекторами за усіма протоколами щодо коронавірусу.

Зламали двері

"Зі слів свідків, двоє іноземців були хворі, однак від чого саме вони лікувалися невідомо. Медики повідомлять про це пізніше. Розслідування лише почалося", - розповів інспектор Баранасіта.

Водночас працівники апартаментів, у яких жили українці, кажуть, що обоє виглядали здоровими, коли їх бачили востаннє тиждень тому.

А сусіди кажуть, що ті рідко виходили зі свого номеру, хоча у неділю бачили, як чоловік розмовляв з кимось біля апартаментів, а у понеділок жінка курила біля своїх дверей.

У вівторок ввечері хтось з сусідів постукав до них, щоб перевірити, чому вони не виходять цілий день.

Після того, як ніхто не відповів, сусіди викликали адміністрацію апартаментів, зламали двері та виявили тіла - вони лежали на підлозі.

Наразі на Балі зафіксовано 215 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Вісім - у іноземців, решта - індонезійці.

Також підтверджено чотири смерті від COVID-19, двоє померлих - іноземці.

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