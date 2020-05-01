Простий рецепт ніжних фрикадельок в томатному соусі

Фрикадельки з індичатини в томатному соусі - вдала страва, яку легко поєднати з будь-яким гарніром.

Дрібно поріжте або подрібніть у блендері часник, цибулю та селеру. Відкладіть дві столові ложки суміші для фрикадельок, а решту викладіть у каструлю, змащену олією.

Додайте до овочів подрібнений чебрець та тушкуйте на слабкому вогні протягом 10 хвилин.

Дрібно поріжте консервовані помідори, додайте сіль, перець та цукор і тушкуйте разом з овочами.

Інгредієнти:

Для соусу

Цибулина - 1 шт.

Селера - 1 шт.

Часник - 3 зубчики

Чебрець - 1 гілочка

Консервовані помідори - 2 півлітрових банки

Цукор - 1 ч. ложка

Сіль і чорний перець

Для фрикадельок

Індичий фарш - 500 г

Яйце - 1 шт.

Панірувальні сухарі - 3 ст. ложки

Пармезан - 3 ст. ложки

Змішайте всі інгредієнти для фрикадельок - фарш, яйце, сухарі, пармезан та дві ложки заготовлених цибулі і селери.

Обережно перемішайте суміш руками, а тоді скрутіть фрикадельки.

Опустіть їх у соус, доведений до кипіння. Тушкуйте 30 хвилин.

Подавати на стіл можна з рисом, пастою чи будь-яким іншим гарніром.

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