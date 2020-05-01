Простий рецепт ніжних фрикадельок в томатному соусі
Фрикадельки з індичатини в томатному соусі - вдала страва, яку легко поєднати з будь-яким гарніром.
Дрібно поріжте або подрібніть у блендері часник, цибулю та селеру. Відкладіть дві столові ложки суміші для фрикадельок, а решту викладіть у каструлю, змащену олією.
Додайте до овочів подрібнений чебрець та тушкуйте на слабкому вогні протягом 10 хвилин.
Дрібно поріжте консервовані помідори, додайте сіль, перець та цукор і тушкуйте разом з овочами.
Інгредієнти:
Для соусу
- Цибулина - 1 шт.
- Селера - 1 шт.
- Часник - 3 зубчики
- Чебрець - 1 гілочка
- Консервовані помідори - 2 півлітрових банки
- Цукор - 1 ч. ложка
- Сіль і чорний перець
Для фрикадельок
- Індичий фарш - 500 г
- Яйце - 1 шт.
- Панірувальні сухарі - 3 ст. ложки
- Пармезан - 3 ст. ложки
Змішайте всі інгредієнти для фрикадельок - фарш, яйце, сухарі, пармезан та дві ложки заготовлених цибулі і селери.
Обережно перемішайте суміш руками, а тоді скрутіть фрикадельки.
Опустіть їх у соус, доведений до кипіння. Тушкуйте 30 хвилин.
Подавати на стіл можна з рисом, пастою чи будь-яким іншим гарніром.
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