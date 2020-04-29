Річниця одруження Кейт та Вільяма у вражаючих фото
Принц Вільям та Кейт Міддлтон, нині герцог та герцогиня Кембриджські, побралися рівно дев'ять років тому - 29 квітня 2011 року.
Молодята познайомилися задовго до одруження під час навчання в Сент-Ендрюському університеті, про заручини оголосили за рік до весілля.
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Вінчання та урочистості відбулися у Вестмінстерському абатстві у присутності членів королівської родини та найтитулованіших і видатних людей країни.
Серед гостей були, зокрема, співак Елтон Джон, Гай Річі та Девід Бекхем з дружиною.
Після одруження пара вела активне світське життя та регулярно відвідувала важливі для країни події.
У грудні 2012 року Букінгемський палац оголосив, що Кейт та Вільям чекають на первістка.
Маленький принц Джордж Александр Луї, третій у черзі на королівський престол, народився 22 липня 2012 року.
Друга дитина подружжя - принцеса Шарлотта народилася 2 травня 2015 року. Щоразу герцогиня виходила до публіки всього за кілька годин після пологів. ЗМІ відзначали, що вона завжди мала приголомшливий вигляд.
Навіть більше - Кейт одразу поверталася до виконання королівських обов'язків.
Королівські обов'язки вимагають постійних переїздів. Зокрема, у 2016 герцог та герцогиня Кембриджські відвідали Індію та Бутан.
У 2017 році трирічний принц Джордж і дворічна принцеса Шарлотта вирушили у свій перший європейський тур разом з батьками.
Маленький Джордж навіть брав участь у прийнятті тодішнього президента США Барака Обами.
27 квітня 2018 року на світ з'явився маленький принц Луї Артур Чарльз.
Втім, навіть з трьома дітьми Вільям та Кейт ведуть активне життя.
Принц Джордж та принцеса Шарлотта також все частіше бувають на публіці, але поза тим ходять до школи, як і решта дітей Британії.
Під час карантину королівські обов'язки подружжя виконує віддалено. Тож і річницю святкуватиме вдома.
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