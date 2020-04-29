Річниця одруження Кейт та Вільяма у вражаючих фото

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон, нині герцог та герцогиня Кембриджські, побралися рівно дев'ять років тому - 29 квітня 2011 року.

Молодята познайомилися задовго до одруження під час навчання в Сент-Ендрюському університеті, про заручини оголосили за рік до весілля.

Вінчання та урочистості відбулися у Вестмінстерському абатстві у присутності членів королівської родини та найтитулованіших і видатних людей країни.

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Серед гостей були, зокрема, співак Елтон Джон, Гай Річі та Девід Бекхем з дружиною.

Після одруження пара вела активне світське життя та регулярно відвідувала важливі для країни події.

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У грудні 2012 року Букінгемський палац оголосив, що Кейт та Вільям чекають на первістка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцог та герцогиня Кембриджські під час Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні

Маленький принц Джордж Александр Луї, третій у черзі на королівський престол, народився 22 липня 2012 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцог та герцогиня Кембриджські вперше показують публіці новонародженого принца Джорджа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дворічний принц Джордж з батьками

Друга дитина подружжя - принцеса Шарлотта народилася 2 травня 2015 року. Щоразу герцогиня виходила до публіки всього за кілька годин після пологів. ЗМІ відзначали, що вона завжди мала приголомшливий вигляд.

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Навіть більше - Кейт одразу поверталася до виконання королівських обов'язків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцог та герцогиня Кембриджські під час турне до Сингапуру, Малайзії та Соломонових островів восени 2012 року

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Вільям з дружиною під час візиту до Австралії у 2014 році

Королівські обов'язки вимагають постійних переїздів. Зокрема, у 2016 герцог та герцогиня Кембриджські відвідали Індію та Бутан.

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Кейт та Вільям під час візиту до Пакистану

У 2017 році трирічний принц Джордж і дворічна принцеса Шарлотта вирушили у свій перший європейський тур разом з батьками.

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Маленький Джордж навіть брав участь у прийнятті тодішнього президента США Барака Обами.

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27 квітня 2018 року на світ з'явився маленький принц Луї Артур Чарльз.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцог та герцогиня Кембриджські з наймолодшим сином

Втім, навіть з трьома дітьми Вільям та Кейт ведуть активне життя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцог та герцогиня Кембриджські грають в хьорлінг - традиційний ірландський вид спорту

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Принц Джордж та принцеса Шарлотта також все частіше бувають на публіці, але поза тим ходять до школи, як і решта дітей Британії.

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Під час карантину королівські обов'язки подружжя виконує віддалено. Тож і річницю святкуватиме вдома.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми дякують оплесками лікарям за їхню працю у боротьбі з коронавірусом

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