Рецепт хрустких курячих відбивних

Цей рецепт курячих відбивних з кукурудзяними пластівцями подужає зробити навіть кулінар-новачок.

Дістаньте курку з холодильника, щоб вона не була занадто холодна перед приготуванням. Розріжте філе уздовж та трохи відбийте м'ясо.

У неглибоку тарілку додайте гірчицю, подрібнений часник, яйце і корицю. Збийте маринад до однорідної маси.

Також подрібніть руками кукурудзяні пластівці.

Інгредієнти:

Для курячих котлет

Куряче філе - 2 штуки

Діжонська гірчиця - 70 г

Часник - 1 зубчик

Мелена кориця - пів чайної ложки

Яйце

Кукурудзяні пластівці - 75 г

Соняшникова олія - 2 ст. ложки

Для подачі:

Помідори черрі або редис

Листя салату

Як слід вимочіть шматки філе в маринаді.

Тоді обваляйте курятину, змочену маринадом, в кукурудзяних пластівцях. І залиште на 5-10 хвилин.

Розігрійте сковороду, змащену олією, та викладіть туди шматки курки.

Обсмажуйте з двох боків до готовності.

Подавайте разом з помідорами черрі та листям салату.

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