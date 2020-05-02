Рецепт хрустких курячих відбивних
Цей рецепт курячих відбивних з кукурудзяними пластівцями подужає зробити навіть кулінар-новачок.
Дістаньте курку з холодильника, щоб вона не була занадто холодна перед приготуванням. Розріжте філе уздовж та трохи відбийте м'ясо.
У неглибоку тарілку додайте гірчицю, подрібнений часник, яйце і корицю. Збийте маринад до однорідної маси.
Також подрібніть руками кукурудзяні пластівці.
Інгредієнти:
Для курячих котлет
- Куряче філе - 2 штуки
- Діжонська гірчиця - 70 г
- Часник - 1 зубчик
- Мелена кориця - пів чайної ложки
- Яйце
- Кукурудзяні пластівці - 75 г
- Соняшникова олія - 2 ст. ложки
Для подачі:
- Помідори черрі або редис
- Листя салату
Як слід вимочіть шматки філе в маринаді.
Тоді обваляйте курятину, змочену маринадом, в кукурудзяних пластівцях. І залиште на 5-10 хвилин.
Розігрійте сковороду, змащену олією, та викладіть туди шматки курки.
Обсмажуйте з двох боків до готовності.
Подавайте разом з помідорами черрі та листям салату.
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