Що українці роблять на карантині за кордоном

Ми зібрали історії українців з Німеччини, Ірландії, Таїланду, Колумбії, Сербії та Китаю. Як у них проходить карантин?

"Я на двотижневому карантині після поїздки в місто Ухань", - говорить українець Роман з Пекіна та радіє, що має вихід у дворик.

В Ірландії можна гуляти в парках - для занять спортом, але якщо він не далі двох кілометрів від дому.

У Німеччині всі відпочивають на вулиці, проте біля магазинів на вивісках просять не купувати більше товарів, ніж треба.

В Колумбії жінки і чоловіки можуть виходити на вулицю в різні дні, а магазини переповнені усілякими місцевими смаколиками.

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