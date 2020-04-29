У Бориса Джонсона народився син

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його наречена Керрі Сімондс повідомили, що в них народився син.

Речниця пана Джонсона розповіла, що мама і немовля почуваються дуже добре.

"Прем'єр-міністр та пані Сімондс раді оголосити про народження здорового хлопчика у лондонській лікарні сьогодні зранку", - сказала речниця.

55-річний Борис Джонсон та 32-річна Керрі Сімондс у березні розповіли, що наприкінці минулого року заручилися і чекають на дитину приблизно "на початку літа".

Джонсон і Сіммондс - перша в історії Британії неодружена пара, яка живе в резиденції прем'єрів на Даунінг-Стріт, 10.

Також за останні 173 роки між британським прем'єром і його дружиною (або її чоловіком) не було такої великої різниці у віці.

За плечима Бориса Джонсона вже два шлюби.

З 1987 по 1993 рік він був одружений з Алегрою Мостін-Оуен. У 1993 році Джонсон одружився з Мариною Вілер, дочкою журналіста й телеведучого сера Чарльза Вілера.

У вересні 2018 року Джонсон і Вілер оголосили, що давно не живуть разом і перебувають в процесі розлучення. Приблизно тоді ж з'явилися чутки про те, що політик зустрічається з Керрі Сіммондс, яка працювала в його штабі на виборах мера Лондона у 2012 році.

У Джонсона і Вілер четверо дітей. За версіями ЗМІ, прем'єр також може бути батьком позашлюбної дитини від мистецтвознавиці Гелен Макінтайр.

У 2019 році під час радіошоу Джонсон відмовився прямо відповісти на питання про те, скільки у нього дітей.

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