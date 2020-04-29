Ляшко "замурував" ресторан Тищенка. Поліція вже розслідує

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Колишній народний депутат Олег Ляшко разом зі своїми прихильниками "замурував" один із входів до ресторану "Велюр", який належить нардепу від "Слуги народу" Миколі Тищенку. Раніше Тищенка звинуватили у порушенні карантину: ресторан нібито продовжував таємно працювати, попри запроваджені обмеження.

Відео акції Олег Ляшко виклав у своєму фейсбуці. На записі видно, як Ляшко та ще кілька людей розставляють перед входом до "Велюру" будівельні блоки й задувають їх піною.

"Мільйони людей втратили роботу. Ось це дороге гламурне г...о, яке називається "Велюр", вони для себе відкривають і приходять сюди жерти й чай купувати по 500 гривень за чашку", - заявив Ляшко під час акції.

На вікна закладу також нанесли напис червоною фарбою - "Закон один для всіх".

Вже за кілька годин після цього Київське управління Нацполіції повідомило, що за фактом блокування входу до ресторану на місці працює слідчо-оперативна група.

За словами Олега Ляшка, правоохоронці вже порушили кримінальну справу.

"Може б реформована поліція нарешті оштрафувала "слугу", для якого закон не писаний? Чи зелене ненажерливе бидло над законом?", - обурився екснардеп.

Сам Микола Тищенко інцидент із блокуванням входу до свого закладу поки не коментував.

Натомість висловився щодо акції Борислав Береза, який зняв біля ресторану власне відео. За його словами, Ляшко "замурував" один із входів до ресторану, тоді як інший залишається відкритим.

"Нічого не закрито. Піар-акція незрозуміло для кого", - сказав пан Береза.

У чому звинувачують Тищенка?

Напередодні журналісти Bihus.info розповіли, що упродовж тижня спостерігали за рестораном Тищенка і дійшли висновку, що заклад депутата "Слуги народу" працює для VIP-клієнтів, попри карантин.

На вході до закладу бачили низку впливових депутатів, зокрема, Антона Яценка, Олександра Кабанова та Віталія Кисіля.

Микола Тищенко зрештою визнав, що дійсно проводить в ресторані "особисті зустрічі". Але запевнив, що жодних законів його заклад не порушує.

"Одиничні зустрічі. І повірте, результат цих зустрічей відчують усі, хто думає наступні п'ять років грабувати моє місто. Це своєрідний такий штаб. Але ресторан не працює для відвідувачів. Немає жодних порушень навіть близько", - заявив Тищенко, припустивши, що став жертвою "інформаційного замовлення".

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