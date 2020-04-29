Уряд підтримав відкриття ринків, але є умови

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Підставою для відкриття продуктових і аграрних ринків під час карантину буде рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

Про це за результатами засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність", - написав він у своєму Telegram.

Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко додав, що завтра постанову опублікують в Урядовому кур'єрі, а це означатиме "фактичний рестарт роботи продовольчих ринків".

"При дотриманні санітарних норм, які були запропоновані головним санітарним лікарем МОЗ, в Україні відкриється 872 ринки", - сказав міністр.

Раніше президент Володимир Зеленський у зверненні до українців припустив, що ринки запрацюють з п'ятниці.

Вимоги до ринків

Раніше МОЗ оприлюднило вимоги до роботи ринків.

Зокрема, продавців та покупців будуть пускати на територію ринку лише за наявності маски та проходження температурного скринінгу.

На кожному вході чи в'їзді на ринок має бути антисептик, а присутність покупців вимірюється з розрахунку одна людина на 10 метрів квадратних.

Кожні три години мають дезінфікувати контактні поверхні, а в кінці робочого дня має проводитися прибирання та дезінфекція усіх приміщень.

Відстань між торговими ятками продавців має бути не меншою, аніж три метри. Між покупцем і продавцем має бути захисний екран.

Також продавці постійно мають інформувати відвідувачів щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватись.

Порушників вимог будуть штрафувати.

"Закликаю дотримуватися всіх профілактичних вимог функціонування ринків. Аби наші спільні зусилля щодо недопущення розповсюдження вірусу не були марними", - заявив на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Життя без ринків

Ринки в Україні закрили через пандемію коронавірусу наприкінці березня, потім ненадовго відкрили, а тоді знову закрили.

За підрахунками експертів, саме через ринки українські виробники овочів та фруктів реалізують до 80% своєї продукції. А тому коли ринки закрили, ланцюжок між виробниками і споживачами, фактично, розірвався, і більшість фермерів не змогли продати вже вирощені ранні овочі - редис, зелень, капусту.

З 11 травня уряд вирішив почати послаблювати обмежувальні заходи, запровадивши послаблення у п'ять етапів.

Представники місцевої влади неодноразово скаржились на те, що ринки не можуть працювати. У деяких регіонах фермери влаштовували протести з цього приводу.

Зокрема, мер Львова Андрій Садовий у понеділок закликав центральну владу розблокувати роботу ринків. На його думку, заборони мають стосуватись лише тих, хто не може дотримуватися правил безпеки під час своєї роботи.

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