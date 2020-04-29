Чартер із заробітчанами не пускають з України до Британії: люди чекають в аеропорту

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Авіакомпанія МАУ через заборону української влади 29 квітня скасувала рейс до Лондона. Люди мали летіти на роботу до Англії. Вони вже чекали на виліт в аеропорту "Бориспіль".

Як повідомила пресслужба МАУ, рейс скасували в останній момент через рішення Державної авіаційної служби.

"Рейс мав виконуватися сьогодні, 29-го квітня, о 12:40 і був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном", - заявила пресслужба компанії.

Скасований чартер

28 квітня міністр закордонних справ України заявив, що Україна не буде допомагати організовувати чартери з українськими заробітчанами.

Співрозмовники в уряді додали, що більше таких чартерів не буде.

Компанія МАУ вказує, що чартер організували на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами.

Заборону авіаційної влади України МАУ отримала за дві години до запланованого часу вильоту.

"Пасажири рейсу - мешканці різних регіонів України, які діставалися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності будь-якого регулярного наземного пасажирського сполучення - наразі перебувають в терміналі Міжнародного аеропорту "Бориспіль", - повідомила пресслужба.

У МАУ кажуть, що чули вчора заяви влади про нелогічність чартерів для заробітчан, але до ранку 29-го квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу не отримували.

Позиція уряду

Влада України не буде сприяти організації чартерних рейсів до країни Європейського Союзу з українськими працівниками, хоча партнери й звертаються з такими проханнями.

Про це 28 квітня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на фоні заяв західних дипломатів, що Київ забороняє чартерні рейси із заробітчанами до скандинавських країн.

"Я в курсі проблеми. Дійсно, звернення (західних країн. - Ред.) є. Але ми в Україні керуємося насамперед міркуваннями безпеки і здоров'я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож - це наражання на небезпеку захворювання, особливо коли ця подорож здійснюється літаком", - сказав міністр Кулеба.

Організацію чартерів для заробітчан Кулеба назвав "нелогічним".

Раніше в інтерв'ю виданню РБК-Україна прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що через пандемію багато заробітчан повернулись до України і було б корисним залишити їх працювати в Україні.

Джерело ВВС News Україна в уряді пояснило, що країни ЄС звертаються до України з проханням організувати спецрейси для вивезення працівників. Але є неформальна позиція уряду дозволів на такі чартери більше не давати, додав співрозмовник.

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Заборони для українців немає

У прикордонній службі пояснили ВВС News Україна, що немає жодного розпорядження чи рішення уряду про обмеження виїзду українців за межі України.

Громадяни можуть спокійно виїздити через відкриті 19 пунктів пропуску на сухопутному кордоні.

В Україні припинили міжнародне повітряне сполучення, а більшість рейсів - це повернення українців додому та повернення іноземців до своїх країн.

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