Швидкий рецепт смачного грецького салату
Грецький салат - легка, дієтична і водночас поживна страва, приготування якої займе лічені хвилини.
Наріжте помідори, огірки та фету кубиками, а цибулю тонкими скибочками. Викладіть овочі в неглибоку миску.
Розсипте зверху м'яту, оливки та орегано.
Інгредієнти
- Червона цибуля - 0,5 шт.
- Помідори - 2 шт.
- Огірок - 2 шт.
- Сир фета - 100 г
- Маслини без кісточок - 50 г
- Листя м'яти - жменька
- Сушений орегано - пів чайної ложки
- Оливкова олія - 2 ч. ложки
- Лимонний сік - 2 ч. ложки
- Сіль і чорний перець
- Свіжий лаваш або піта - 2 шт.
Додайте оливкової олії та лимонного соку.
Подавайте з підігрітим лавашем або пітою - це плаский прісний хліб, популярний в країнах Середземномор'я.
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