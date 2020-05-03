Швидкий рецепт смачного грецького салату

Грецький салат - легка, дієтична і водночас поживна страва, приготування якої займе лічені хвилини.

Наріжте помідори, огірки та фету кубиками, а цибулю тонкими скибочками. Викладіть овочі в неглибоку миску.

Розсипте зверху м'яту, оливки та орегано.

Інгредієнти

Червона цибуля - 0,5 шт.

Помідори - 2 шт.

Огірок - 2 шт.

Сир фета - 100 г

Маслини без кісточок - 50 г

Листя м'яти - жменька

Сушений орегано - пів чайної ложки

Оливкова олія - 2 ч. ложки

Лимонний сік - 2 ч. ложки

Сіль і чорний перець

Свіжий лаваш або піта - 2 шт.

Додайте оливкової олії та лимонного соку.

Подавайте з підігрітим лавашем або пітою - це плаский прісний хліб, популярний в країнах Середземномор'я.

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