Найпотужніша економіка світу різко падає. 26 мільйонів без роботи
Найпотужніша економіка світу - США - зазнала різкого падіння за перші три місяці цього року.
У І кварталі ВВП Сполучених Штатів зменшився на 4,8%. Це найбільше падіння за понад десятиріччя, - від фінансової кризи 2008 року.
До початку кризи, пов'язаної з коронавірусом, очікувалося, що у 2020 році американська економіка має зрости на 2%.
Так само швидко погіршуються показники бізнес-діяльності та споживчі настрої.
Проте у другому кварталі падіння може бути ще більшим, адже дані за січень-березень, фактично, не враховують наслідки від карантинних обмежень, запроваджених через поширення коронавірусу.
Деякі експерти не виключають, що до липня падіння може прискоритися до 30%.
Під час карантину більш ніж 26 мільйонів американців залишилися без роботи.
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Так само скорочується і економіка Німеччини, найсильніша у Європі.
Міністр економіки Петер Альтмайєр заявив, що через пандемію коронавірусу економіка країни зазнає найгіршої рецесії від часів Другої Світової війни.
"Це буде найгірша рецесія в історії Федеральної республіки", - заявив німецький урядовець. ФРН була створена у 1949 році.
Очікується, що за цей рік німецька економіка може скоротитися на 6,3%.
Економіка Китаю, де карантинні обмеження запровадили раніше, мала у І кварталі падіння на 6,8%.
Загалом, за прогнозами МВФ, світова економіка цього року впаде на 3%. У розвинених країнах падіння буде удвічі глибшим - до 6%.
Прогноз МВФ для України - "мінус" 7,7% на кінець року.
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