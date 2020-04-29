Найпотужніша економіка світу різко падає. 26 мільйонів без роботи

Копирайт изображения Getty Images

Найпотужніша економіка світу - США - зазнала різкого падіння за перші три місяці цього року.

У І кварталі ВВП Сполучених Штатів зменшився на 4,8%. Це найбільше падіння за понад десятиріччя, - від фінансової кризи 2008 року.

До початку кризи, пов'язаної з коронавірусом, очікувалося, що у 2020 році американська економіка має зрости на 2%.

Так само швидко погіршуються показники бізнес-діяльності та споживчі настрої.

Проте у другому кварталі падіння може бути ще більшим, адже дані за січень-березень, фактично, не враховують наслідки від карантинних обмежень, запроваджених через поширення коронавірусу.

Деякі експерти не виключають, що до липня падіння може прискоритися до 30%.

Під час карантину більш ніж 26 мільйонів американців залишилися без роботи.

Копирайт изображения Getty Images

Так само скорочується і економіка Німеччини, найсильніша у Європі.

Міністр економіки Петер Альтмайєр заявив, що через пандемію коронавірусу економіка країни зазнає найгіршої рецесії від часів Другої Світової війни.

"Це буде найгірша рецесія в історії Федеральної республіки", - заявив німецький урядовець. ФРН була створена у 1949 році.

Очікується, що за цей рік німецька економіка може скоротитися на 6,3%.

Економіка Китаю, де карантинні обмеження запровадили раніше, мала у І кварталі падіння на 6,8%.

Загалом, за прогнозами МВФ, світова економіка цього року впаде на 3%. У розвинених країнах падіння буде удвічі глибшим - до 6%.

Прогноз МВФ для України - "мінус" 7,7% на кінець року.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!