Копирайт изображения Getty Images Image caption Дюни Захара де лос Атунес є місцем, де розмножуються птахи з "Червоної книги"

Місцева влада курорту на узбережжі Іспанії вибачилася за те, що обробила хлором пляжі, аби вберегти дітей від зараження коронавірусом.

За день до того, як в Іспанії знову дозволили дітям гратися на вулиці, місцева влада курортної зони Захара де лос Атунес поблизу Кадіса вирішила обробити пляжі розчином хлору, використовуючи важку техніку.

Захисники природи заявили, що такі дії завдали "брутальної шкоди" місцевій екосистемі.

Марія Долорес Іглесіас, яка є волонтеркою місцевої природоохоронної групи, каже, що на власні очі бачила шкоду від дій влади. Вона твердить, що хлорка "вбила усе на землі, нічого не видно, навіть комах".

Пляж і дюни у цьому регіоні перебувають під охороною, оскільки там розмножуються рідкісних перелітні птахи.

Марія Іглесіас також каже, що бачила принаймні одне гніздо, розчавлене тракторами.

"Хлорка є дуже ефективним дезінфектором. Логічно, що її використовують для знезараження вулиць, асфальту. Але тут шкода була просто брутальною", - заявила екологиня іспанським ЗМІ. Вона назвала такі дії місцевої влади "божевільним", особливо з огляду на те, що "вірус живе у людях, а не в піску".

"Дюни самі себе очищують", - пояснила активістка, додавши, що за час карантину природа стала просто буяти.

Представник місцевої влади Агустин Конехо визнав, що це був "хибний крок".

"Визнаю, що це була помилка, але ми зробили це з найкращими намірами", - заявив він.

За його словами, влада хотіла захистити дітей, які могли прийти до моря після шести тижнів домашнього карантину.

Іспанія - серед країн, які найбільше постраждали від поширення коронавірусу, від якого померли майже 24 тисяч іспанців.

Нещодавно іспанська влада оприлюднила покроковий план виходу з карантину, аби досягти "нової нормальності" до кінця червня.

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