Чому заробітчан не випускали до Британії. Випуск новин 29.04.2020

У випуску 29 квітня:

Заробітчани застрягли у Борисполі: чому чартер із українцями не випускали до Британії;

У США поступово знімають карантинні обмеження - на тлі стрімкого падіння ВВП;

У Бориса Джонсона і його нареченої Керрі Саймондз народився хлопчик;

З футболки чи з рушника - з чого найкраще виготовити маску в домашніх умовах;

І плантації на карантині: як на Буковині обривають тюльпани?

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