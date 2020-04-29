Чому заробітчан не випускали до Британії. Випуск новин 29.04.2020
У випуску 29 квітня:
- Заробітчани застрягли у Борисполі: чому чартер із українцями не випускали до Британії;
- У США поступово знімають карантинні обмеження - на тлі стрімкого падіння ВВП;
- У Бориса Джонсона і його нареченої Керрі Саймондз народився хлопчик;
- З футболки чи з рушника - з чого найкраще виготовити маску в домашніх умовах;
- І плантації на карантині: як на Буковині обривають тюльпани?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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