Чому заробітчан не випускали до Британії. Випуск новин 29.04.2020

  • 29 квітня 2020

У випуску 29 квітня:

  • Заробітчани застрягли у Борисполі: чому чартер із українцями не випускали до Британії;
  • У США поступово знімають карантинні обмеження - на тлі стрімкого падіння ВВП;
  • У Бориса Джонсона і його нареченої Керрі Саймондз народився хлопчик;
  • З футболки чи з рушника - з чого найкраще виготовити маску в домашніх умовах;
  • І плантації на карантині: як на Буковині обривають тюльпани?

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