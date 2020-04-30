Як Європа буде відкривати кордони

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Європейські країни вирішують, коли знову відкриють кордони для іноземців і як мають подорожувати їхні власні громадяни.

Країни ЄС закрили кордони минулого місяця, намагаючись зупинити поширення епідемії.

Туризм складає 10% доходів економіки країн ЄС.

Німеччина поступово послаблює карантин, дозволивши роботу маленьких магазинів. Проте заборону на подорожі у країні продовжили до 14 червня.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас сказав, що боротьба проти пандемії не на тій стадії, що він міг би рекомендувати безтурботні подорожі.

Після закриття кордонів Німеччина повернула 240 тисяч німецьких громадян з-за кордону.

Німецька асоціація туроператорів повідомила про втрати галузі у понад 5 млрд доларів, станом на кінець квітня. Туристичний сектор потребує термінової допомоги уряду, заявили в асоціації.

Копирайт изображения EPA Image caption Працівники туристичного бізнесу Німеччини вимагають підтримки галузі

Коридори для туристів

У Хорватії запропонували створити туристичні коридори між країнами ЄС, рух по яких могли б дозволяти епідеміологи. Наразі є інформація, що туристів з Чехії можуть пускати до Хорватії у липні і серпні.

Австрія, яка послабила карантин на трьох популярних лижних курортах, може почати поетапне відновлення туристичної діяльності. Почнеться воно з дозволу на в'їзд для німецьких громадян.

В Іспанії з 11 травня дозволили відкрити готелі за умов дотримання соціальної дистанції. Однак ця пропозиція розлютила Мадридську асоціацію готельного бізнесу. В Асоціації висловили свою "серйозну стурбованість" щодо цих планів і не вірять, що уряд хоче знову відкрити готелі, "коли подорожі клієнтів неможливі" через закриття кордону та відсутність рейсів.

Очікується, що вихід Франції з карантину може початись з 11 травня, але прем'єр Едуар Філіпп заявив, що обмеження на поїздки будуть продовжуватися. Подорожі на відстань понад 100 км дозволять "виключно з вагомих сімейних чи професійних причин".

Авіакомпанії сильно постраждали від скасування авіарейсів. 12 держав ЄС хочуть змінити правила подорожі, щоб авіакомпанії могли компенсувати пасажирам ваучери, а не повертати гроші за скасовані рейси.

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Країни-сусіди також намагаються вирішити ситуацію з перетином кордону робітниками. Німеччина послабила карантин для поляків, але Польща не зробила такий же крок. Минулого тижня сотні людей влаштували акції протесту у польських прикордонних містах.

У той час як Польща заявила, що з 4 травня відкриє готелі та торгові центри, інформації, коли будуть відкриті кордони, немає.

Коли відкриють пляжі?

Якщо пляжі і відкриють, то ймовірно вони будуть доступні лише для тих, хто поруч з ними живе.

У Бельгії мери міст узбережжя Північного моря домовились ухвалити рішення щодо пляжів до 8 травня. Вони мають вирішити, які обмеження будуть діяти.

Франція заявила, що пляжі не відкриють принаймні до червня, тоді як Іспанія також націлена на кінець червня.

Подорожі з однієї частини Іспанії в іншу будуть обмежені до червня.

Влада іспанського прибережного курорту Захара де лос Атунеса нещодавно викликала обурення екологів, коли там обприскали пляж хлоркою. Як заявили у місті, хотіли захистити дітей від коронавірусу.

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