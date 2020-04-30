"Кріпацтво повертається?" Соцмережі обурені заявою Шмигаля про заробітчан
Після заяви прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що українців на заробітки за кордон можуть відпускати лише за певних умов і під контролем влади, соцмережі спалахнули.
Дехто почав обурюватся, що українці, буцімто, "стали кріпаками", а уряд - "рабовласниками".
З чого все почалось?
Чартерні літаки з українськими заробітчанами напередодні обговорювали під час зустрічі пана Шмигаля з представниками США та ЄС в Україні.
В результаті він оприлюднив заяву про те, що уряд готовий до перемовин про те, щоб українські робітники їхали на сезонні роботи, але є певні умови.
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Важливою передумовою прем'єр назвав "легальне працевлаштування строком від 3 місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці українців".
Координацію цієї роботи, тобто те, як і за яких умов будуть випускати на роботу українців, буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Така заява обурила деяких користувачів соцмереж. Прем'єру нагадували про статтю Конституції про свободу пересування і право кожного вільно залишати територію України. Такі зустрічі порівнювали з нарадами рабовласників, владу України - з владою КНДР, а українців називали кріпаками.
Напередодні українські заробітчани дев'ять годин чекали дозволу на виліт до Великої Британії. Виліт дозволили, поки не почався гучний скандал. Після цього випадку прем'єр був змушений зустрітися з послами США та ЄС.
"Вільні люди у вільній країні"
"У більшості нормальних країн така позиція щодо свобод власних громадян коштує посадовцям посади", - написав член "Несторівської групи" і експерт з енергозбереження Святослав Павлюк під постом Шмигаля.
"Шмигалю, а коли в Україні поновили кріпосне право, чи "залізну завісу", просвіти, може ми щось пропустили? З яких це пір уряд вирішує кого, коли і на яких умовах випускати з краіни?" - обуруюється Вадим Кварцяний.
"Перепрошую, це взагалі про що? Які "переговори"? Люди хочуть працювати за кордоном, то люди їдуть за кордон. Бо вони так хочуть. Бо вільні люди у вільній країні", - пише Олександр Северин.
"Повернемо заробітчан додому", "І більше не випустимо", "І більше не впустимо" - теж варіант", - написав у Facebook політик Анатолій Гриценко.
"...для сотень тисяч і мільйонів українців неможливість виїзду - страшніша, бо роз'ятрює радянські шрами безвиході, безправності, приреченості", - пише медійний та політичний експерт Євген Глібовицький.
"Знову буде "заберіть нас додому"
Інші ж виправдовують дії влади.
"Як на мене, там справа більше в тому, що назад їх (заробітчан - Ред. ) потім повертати знову буде головняк уряду України, а не країн, куди працівників на сезонки забирають. Сезонка закінчиться, а рейси можуть не відновити і знову буде "заберіть нас додому", - написав Андрій Савчук.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що через пандемію сотні тисяч людей повернулись до України, і було б корисним залишити їх працювати в Україні.
Тим часом, у прикордонній службі пояснили ВВС News Україна, що жодного розпорядження про обмеження виїзду українців за межі України немає.
Громадяни можуть виїздити через відкриті 19 пунктів пропуску на сухопутному кордоні.
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