В Україні рекордні півтисячі випадків коронавірусу за день
В Україні вже понад десять тисяч випадків коронавірусної хвороби - 10406.
За добу зафіксували 540 нових випадків, повідомили у Центрі гродмадського здоров'я.
261 людина померла. 1238 пацієнтів одужали.
Усього потребували госпіталізації 3214 людей, з них 140 дітей та 350 медиків.
Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 138 людей, у тому числі одна дитина та 10 медиків.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що поки що Україні вдається уникнути піку захворюваності на COVID-19.
"Якщо ми і далі будемо прислухатися до вірусологів, епідеміологів, експертів, які розробляють ці заходи, ми зможемо уникнути піку захворюваності", - сказав він під час онлайн брифінгу.
За його словами, діяльність продовольчих ринків, яку напередодні дозволив уряд, буде безпечною, якщо ринки працюватимуть в рамках карантинних заходів.
У регіонах найбільше хворіють у Києві і на Буковині:
Вінницька область — 417 випадків;
Волинська область — 280 випадків;
Дніпропетровська область — 347 випадків;
Донецька область — 68 випадків;
Житомирська область — 374 випадки;
Закарпатська область — 419 випадків;
Запорізька область — 243 випадки;
Івано-Франківська область — 862 випадки;
Кіровоградська область — 391 випадок;
м. Київ — 1401 випадок;
Київська область — 664 випадки;
Львівська область — 430 випадків;
Луганська область — 33 випадки;
Миколаївська область — 126 випадків;
Одеська область — 277 випадків;
Полтавська область — 203 випадки;
Рівненська область — 637 випадків;
Сумська область — 102 випадки;
Тернопільська область — 779 випадків;
Харківська область — 249 випадків;
Херсонська область — 111 випадків;
Хмельницька область — 82 випадки;
Чернівецька область — 1571 випадок;
Черкаська область — 290 випадків;
Чернігівська область — 50 випадків.
В Україні на коронавірус перевірили 111 тисяч тестів.
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Як зараз лікують коронавірус?
Більшість людей переносять інфекцію у легкій формі, яку лікує режим, рясне пиття і парацетамол. Спеціальна медична допомога тут не потрібна.
Проте іноді вірус може викликати більш серйозний стан, коли без апарату для вентиляції легенів не обійтися.
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