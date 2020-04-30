В Україні рекордні півтисячі випадків коронавірусу за день

Копирайт изображения Barcroft Media Getty Images

В Україні вже понад десять тисяч випадків коронавірусної хвороби - 10406.

За добу зафіксували 540 нових випадків, повідомили у Центрі гродмадського здоров'я.

261 людина померла. 1238 пацієнтів одужали.

Усього потребували госпіталізації 3214 людей, з них 140 дітей та 350 медиків.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 138 людей, у тому числі одна дитина та 10 медиків.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що поки що Україні вдається уникнути піку захворюваності на COVID-19.

"Якщо ми і далі будемо прислухатися до вірусологів, епідеміологів, експертів, які розробляють ці заходи, ми зможемо уникнути піку захворюваності", - сказав він під час онлайн брифінгу.

За його словами, діяльність продовольчих ринків, яку напередодні дозволив уряд, буде безпечною, якщо ринки працюватимуть в рамках карантинних заходів.

У регіонах найбільше хворіють у Києві і на Буковині:

Вінницька область — 417 випадків;

Волинська область — 280 випадків;

Дніпропетровська область — 347 випадків;

Донецька область — 68 випадків;

Житомирська область — 374 випадки;

Закарпатська область — 419 випадків;

Запорізька область — 243 випадки;

Івано-Франківська область — 862 випадки;

Кіровоградська область — 391 випадок;

м. Київ — 1401 випадок;

Київська область — 664 випадки;

Львівська область — 430 випадків;

Луганська область — 33 випадки;

Миколаївська область — 126 випадків;

Одеська область — 277 випадків;

Полтавська область — 203 випадки;

Рівненська область — 637 випадків;

Сумська область — 102 випадки;

Тернопільська область — 779 випадків;

Харківська область — 249 випадків;

Херсонська область — 111 випадків;

Хмельницька область — 82 випадки;

Чернівецька область — 1571 випадок;

Черкаська область — 290 випадків;

Чернігівська область — 50 випадків.

В Україні на коронавірус перевірили 111 тисяч тестів.

Пропустити Youtube допис , автор: BBC News Україна Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець Youtube допису , автор: BBC News Україна

Як зараз лікують коронавірус?

Більшість людей переносять інфекцію у легкій формі, яку лікує режим, рясне пиття і парацетамол. Спеціальна медична допомога тут не потрібна.

Проте іноді вірус може викликати більш серйозний стан, коли без апарату для вентиляції легенів не обійтися.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!