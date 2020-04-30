У Харкові затримали оголену жінку: вона тримала відрізану голову

Копирайт изображения фото Національної поліції

Поліція затримала у Харкові оголену жінку, яка тримала в руках ніж і пакет з відрізаною головою людини. Про це повідомляє пресслужба поліції Харкова.

Сталося це о 6 ранку на вулиці Полтавський шлях.

Поліцейські стверджують, що жінка була в "неадекватному стані".

Пояснювати свої дії працівникам поліції жінка відмовилася. Її доставили до Холодногірського відділку поліції.

Пізніше поліція повідомила, що до правоохоронців звернувся чоловік села Подвірки. Він розповів, що знайшов у своєму будинку обезголовлене тіло своєї 11-річної племінниці.

Чоловік мешкає у будинку разом з 38-річною сестрою та її донькою.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції.

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