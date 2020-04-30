Можна обіймати онуків: вчені кажуть, що малі діти не передають коронавірус

Копирайт изображения Getty Images Image caption По всій Європі люди похилого віку розлучені зі своїми онуками

Влада Швейцарії заявила, що бабусі й дідусі можуть обіймати своїх онуків віком до 10 років. Таким чином, у країні переглянули офіційні рекомендації щодо боротьби з коронавірусом.

Керівник відділу інфекційних хвороб міністерства охорони здоров'я Даніель Кох заявив, що вчені дійшли висновку, що маленькі діти не передають вірус.

Однак, за його словами, такі зустрічі повинні бути нетривалими, і бабусям та дідусям все ж не варто сидіти з дітьми.

Швейцарія - одна з декількох європейських країн, що почали послаблювати карантин.

Цього тижня у країні відкрили садові центри та перукарні. Школи та непродовольчі магазини розпочнуть роботу за два тижні.

Д-р Кох на пресконференції заявив, що рекомендацію щодо соціальної дистанції між онуками та бабусями й дідусями влада давала в той час, коли було менше інформації про те, як передається коронавірус.

"Маленькі діти не заражаються і не передають вірус, - сказав він. - У них просто немає рецепторів, щоб підчепити хворобу".

Копирайт изображения EPA Image caption Для багатьох дітей Skype став єдиним зв'язком з бабусями та дідусями

За словами д-ра Коха, багато бабусь і дідусів "живуть, щоб побачити своїх онуків", і що це важливо для їхнього психічного здоров'я. Він каже, що ризик для літніх людей становлять не онуки, а їхні батьки.

Офіційні рекомендації переглянули після консультацій з експертами університетів Цюриха, Берна та Женеви, повідомляє швейцарський мовник SRF.

Нова порада стосується дітей молодшого віку, які не мають ознак хвороби, тоді як старші діти досі мають уникати контактів з бабусями та дідусями.

Доктор Кох радить літнім людям мати лише "нетривалі контакт з онуками", а не влаштовувати сімейні зустрічі чи повноцінно глядіти дітей.

Однак не всі експерти згодні з висновками уряду Швейцарії.

Наприклад, головний вірусолог Німеччини Крістіан Дростен заявив австрійському мовнику ORF, що наразі недостатньо даних, щоб з упевненістю казати, що маленькі діти не можуть передавати вірус.

За його словами, різні дослідження доходять різних висновків щодо того, чи можуть маленькі діти заражатися вірусом та передавати його.

У Британії офіційно рекомендують дітям уникати контактів з бабусями та дідусями.

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