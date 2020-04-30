Чорно-біла магія природи. Переможці конкурсу "Садовий фотограф року"

  • 30 квітня 2020

Це фото Енн Макінтайр "Примарливий космос" стало переможцем проєкту "Чорно-біле фото" в рамках щорічного міжнародного конкурсу "Садовий фотограф року".

A black and white image of two flowers Копирайт изображения Anne MacIntyre/IGPOTY
Presentational white space

"Я нещодавно пофарбувала свій літній будиночок у білий колір і захотіла передати красу цих ніжних квітів, створюючи яскраві білі відтінки у чорно-білій композиції", - сказала вона.

"Будь-яку кольорову фотографію легко перетворити на чорно-білу, але Енн навмисно обрала це налаштування, щоб зробити світлину більш виразною", - розповіли судді конкурсу.

"Примарливий космос" представлять на виставці Королівські ботанічні сади К'ю в Лондоні у 2021 році.

Ось інші фото переможців конкурсу з підписами авторів.

Друге місце - Алан Прайс

овгохвості синиці", Гвінед, Уельс, Сполучене Королівство

Дві маленькі птахи гуртуються Копирайт изображения Alan Price/IGPOTY
Image caption "Це пухнасте подружжя довгохвостих синичок зробило коротку перерву під час будівництва гнізда - саме тоді я сфотографував їх, увічнивши цей ніжний момент"
Presentational white space

Третє місце - Аллан Райт

"Дуби-близнюки і заход сонця", Галловей, Шотландія

Дерева на світанку Копирайт изображения Allan Wright/IGPOTY
Image caption "Туманного травневого ранку красені-дуби просто світилися на тлі світанкового неба і густих чагарників"
Presentational white space

Фіналістка - Керол Дрейк

"Річка життя", Замок Арундел, Західний Сассекс

Кам'яні фонтани в саду Копирайт изображения Carole Drake,/IGPOTY
Image caption "Вода, що тече з темного грота, оточеного річковими богами, - це алегоричний образ місцевої річки Арун"
Presentational white space

Фіналіст - Алан Прайс

"Імператор", Гвінедд

Дозорець-імператор Копирайт изображения Alan Price/IGPOTY
Image caption "Я вхопив цю гігантську бабку Дозорець-імператор під час польоту, її крила нагадували лопаті гелікоптера"
Presentational white space

Фіналістка - Мері Слінго

"Квітучі бурульки", Девон

Листя дерева звисають вниз Копирайт изображения Mary Slingo/IGPOTY
Image caption "Здавалося, що весна вже торкнулася кожного дерева, але ніжні бруньки цього стахіуруса не поспішали розпускатися. Вони нагадували прикрашені бурульки, що звисали зі струнких гілок".
Presentational white space

Фіналіст - Саймон Шоллум

"Букет щастя", приватний сад, Нова Зеландія

Класичний натюрморт з квітами Копирайт изображения Simon Schollum/IGPOTY
Image caption "Класичний натюрморт з квітами з мого саду з природним світлом з вікна сараю"
Presentational white space

Тоні Джонс - висока оцінка журі

"Плаский зимовий скелет", Західний Сассекс

Дерево без листя Копирайт изображения Tony Jones/IGPOTY
Image caption "Я зафіксував це зображення за допомогою інфрачервоної камери. Чорно-біла комбінація підкреслювала структуру і природу дерева без листя взимку".
Presentational white space

Рой Кертіс - висока оцінка журі

"Роздуми про ставок Mallard", Сади Треба, Корнуолл

Сади Треба, Корнуолл Копирайт изображения Roy Curtis/IGPOTY
Image caption "Я зробив це фото в кінці грудня, розташувавшись у дальньому кутку ставка Mallard, спиною до відомих субтропічних садів Треба"
Presentational white space

Джон Мартін - висока оцінка журі

"Самотній дуб", Національний парк, Камбрія

Самотній дуб Копирайт изображения Jon Martin,/IGPOTY
Image caption "Мою увагу привернув цей оголений самотній дуб на тлі віддалених гірських вершин".
Presentational white space

Дітер Ванджура - висока оцінка журі

"Статуя", Ной-Ульм, Баварія

Крупним планом зображення квітки тюльпана Копирайт изображения Dieter Wanjura/IGPOTY
Image caption "Скульптурні вигини цього тюльпана нагадали мені класичну грецьку або римську статую"
Presentational white space

Арі Плоскер - висока оцінка журі

"Осики та сосни у снігу", Флагстафф, штат Аризона

Осики та сосни у снігу Копирайт изображения Ari Plosker/IGPOTY
Image caption "Це фото я зняв біля підніжжя гори в Аризоні під час зимової бурі. Сніг ще не вкрив осики на передньому плані, але створив пристрасний контраст із сосновим лісом на задньому плані"
Presentational white space

Джефф Келл - висока оцінка журі

"Забери мене", Національний парк Нью-Форест, Гемпшир

Самотнє дерево Копирайт изображения Geoff Kell/IGPOTY
Image caption "Коли промені світла проникали крізь сусідні дерева і падали на це звивисте дерево, іній, що вкривав його, випаровувався, і вгору підіймалася пара, - так ніби хтось зверху забирав до себе це дерево"
Presentational white space

Рой Кертіс - висока оцінка журі

"Лютенська лава", садовий будинок, Девон

Стара лавка, вкрита лишайниками Копирайт изображения Roy Curtis/IGPOTY
Image caption "Ця вивітрена старовинна лава ніби живе окремим життям"
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Рейчел З Чеккіні - висока оцінка журі

"Цибулевий вибух", домашня студія, Австрія

Allium Копирайт изображения Rachele Z. Cecchini/IGPOTY
Image caption "Я придбала ці стрункі цибулинки Allium у місцевому розпліднику. Мою увагу відразу привернуло те, що рослина має безліч квіткових голівок, які ніби виривалися з оболонки"
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Пітер Каррі - висока оцінка журі

"Ісландський відкритий космос", Стокснес, Ісландія

Трава в дюнах Копирайт изображения Peter Karry/IGPOTY
Image caption "Вигини та текстура трав у чорних вулканічних піщаних дюнах створили цю таємничу і атмосферну світлину".
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Ліліанна Соколовська - висока оцінка журі

"Екзотична краса", Дрезден

Орхідея з Еквадору Копирайт изображения Lilianna Sokołowska,/IGPOTY
Image caption "Це чарівна Pleurothallis teaguei - тропічна орхідея з Еквадору"
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Райан Острі - висока оцінка журі

"Равлик на вершині", Сідней

Мені вдалося передати кілька яскравих "сонячних крапель". Копирайт изображения Ryan Ostrea/IGPOTY
Image caption "Я погрався з діафрагмою на тлі вечірнього сонця і зробив це фото. Мені вдалося передати кілька яскравих "сонячних крапель"
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Тім Берджесс - висока оцінка журі

Ферма Nun's Cross,Національний парк Дартмур, Девон

Ферма Nun's Cross Копирайт изображения Tim Burgess/IGPOTY
Image caption "У віддаленому куточку Дартмура є ферма Nun's Cross. Я вхопив цю сумну сцену за допомогою високого динамічного діапазону зображення (HDR). Чорно-біле фото дозволяє показати кожну деталь композиції більш чітко"
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Енн-Марі Фарлі - висока оцінка журі

"Краплі дощу на ставку з ліліями", ботанічний сад Флориди, Ларго

поверхня ставка, покритого листям водяної лілії Копирайт изображения Annemarie Farley/IGPOTY
Image caption "Коли я фотографував, почався дощ, тож я заховався під навісом. Саме там я помітив цей ставок з водяними ліліями та дрібними брижами на поверхні"
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Усі фото люб'язно надав Міжнародний конкурс "Садовий фотограф року".

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