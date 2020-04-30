Чорно-біла магія природи. Переможці конкурсу "Садовий фотограф року"

Це фото Енн Макінтайр "Примарливий космос" стало переможцем проєкту "Чорно-біле фото" в рамках щорічного міжнародного конкурсу "Садовий фотограф року".
"Я нещодавно пофарбувала свій літній будиночок у білий колір і захотіла передати красу цих ніжних квітів, створюючи яскраві білі відтінки у чорно-білій композиції", - сказала вона.
"Будь-яку кольорову фотографію легко перетворити на чорно-білу, але Енн навмисно обрала це налаштування, щоб зробити світлину більш виразною", - розповіли судді конкурсу.
"Примарливий космос" представлять на виставці Королівські ботанічні сади К'ю в Лондоні у 2021 році.
Ось інші фото переможців конкурсу з підписами авторів.
Друге місце - Алан Прайс
"Довгохвості синиці", Гвінед, Уельс, Сполучене Королівство
Третє місце - Аллан Райт
"Дуби-близнюки і заход сонця", Галловей, Шотландія
Фіналістка - Керол Дрейк
"Річка життя", Замок Арундел, Західний Сассекс
Фіналіст - Алан Прайс
"Імператор", Гвінедд
Фіналістка - Мері Слінго
"Квітучі бурульки", Девон
Фіналіст - Саймон Шоллум
"Букет щастя", приватний сад, Нова Зеландія
Тоні Джонс - висока оцінка журі
"Плаский зимовий скелет", Західний Сассекс
Рой Кертіс - висока оцінка журі
"Роздуми про ставок Mallard", Сади Треба, Корнуолл
Джон Мартін - висока оцінка журі
"Самотній дуб", Національний парк, Камбрія
Дітер Ванджура - висока оцінка журі
"Статуя", Ной-Ульм, Баварія
Арі Плоскер - висока оцінка журі
"Осики та сосни у снігу", Флагстафф, штат Аризона
Джефф Келл - висока оцінка журі
"Забери мене", Національний парк Нью-Форест, Гемпшир
Рой Кертіс - висока оцінка журі
"Лютенська лава", садовий будинок, Девон
Рейчел З Чеккіні - висока оцінка журі
"Цибулевий вибух", домашня студія, Австрія
Пітер Каррі - висока оцінка журі
"Ісландський відкритий космос", Стокснес, Ісландія
Ліліанна Соколовська - висока оцінка журі
"Екзотична краса", Дрезден
Райан Острі - висока оцінка журі
"Равлик на вершині", Сідней
Тім Берджесс - висока оцінка журі
Ферма Nun's Cross,Національний парк Дартмур, Девон
Енн-Марі Фарлі - висока оцінка журі
"Краплі дощу на ставку з ліліями", ботанічний сад Флориди, Ларго
Усі фото люб'язно надав Міжнародний конкурс "Садовий фотограф року".
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