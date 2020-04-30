Чорно-біла магія природи. Переможці конкурсу "Садовий фотограф року"

Це фото Енн Макінтайр "Примарливий космос" стало переможцем проєкту "Чорно-біле фото" в рамках щорічного міжнародного конкурсу "Садовий фотограф року".

Копирайт изображения Anne MacIntyre/IGPOTY

"Я нещодавно пофарбувала свій літній будиночок у білий колір і захотіла передати красу цих ніжних квітів, створюючи яскраві білі відтінки у чорно-білій композиції", - сказала вона.

"Будь-яку кольорову фотографію легко перетворити на чорно-білу, але Енн навмисно обрала це налаштування, щоб зробити світлину більш виразною", - розповіли судді конкурсу.

"Примарливий космос" представлять на виставці Королівські ботанічні сади К'ю в Лондоні у 2021 році.

Ось інші фото переможців конкурсу з підписами авторів.

Друге місце - Алан Прайс

"Довгохвості синиці", Гвінед, Уельс, Сполучене Королівство

Копирайт изображения Alan Price/IGPOTY Image caption "Це пухнасте подружжя довгохвостих синичок зробило коротку перерву під час будівництва гнізда - саме тоді я сфотографував їх, увічнивши цей ніжний момент"

Третє місце - Аллан Райт

"Дуби-близнюки і заход сонця", Галловей, Шотландія

Копирайт изображения Allan Wright/IGPOTY Image caption "Туманного травневого ранку красені-дуби просто світилися на тлі світанкового неба і густих чагарників"

Фіналістка - Керол Дрейк

"Річка життя", Замок Арундел, Західний Сассекс

Копирайт изображения Carole Drake,/IGPOTY Image caption "Вода, що тече з темного грота, оточеного річковими богами, - це алегоричний образ місцевої річки Арун"

Фіналіст - Алан Прайс

"Імператор", Гвінедд

Копирайт изображения Alan Price/IGPOTY Image caption "Я вхопив цю гігантську бабку Дозорець-імператор під час польоту, її крила нагадували лопаті гелікоптера"

Фіналістка - Мері Слінго

"Квітучі бурульки", Девон

Копирайт изображения Mary Slingo/IGPOTY Image caption "Здавалося, що весна вже торкнулася кожного дерева, але ніжні бруньки цього стахіуруса не поспішали розпускатися. Вони нагадували прикрашені бурульки, що звисали зі струнких гілок".

Фіналіст - Саймон Шоллум

"Букет щастя", приватний сад, Нова Зеландія

Копирайт изображения Simon Schollum/IGPOTY Image caption "Класичний натюрморт з квітами з мого саду з природним світлом з вікна сараю"

Тоні Джонс - висока оцінка журі

"Плаский зимовий скелет", Західний Сассекс

Копирайт изображения Tony Jones/IGPOTY Image caption "Я зафіксував це зображення за допомогою інфрачервоної камери. Чорно-біла комбінація підкреслювала структуру і природу дерева без листя взимку".

Рой Кертіс - висока оцінка журі

"Роздуми про ставок Mallard", Сади Треба, Корнуолл

Копирайт изображения Roy Curtis/IGPOTY Image caption "Я зробив це фото в кінці грудня, розташувавшись у дальньому кутку ставка Mallard, спиною до відомих субтропічних садів Треба"

Джон Мартін - висока оцінка журі

"Самотній дуб", Національний парк, Камбрія

Копирайт изображения Jon Martin,/IGPOTY Image caption "Мою увагу привернув цей оголений самотній дуб на тлі віддалених гірських вершин".

Дітер Ванджура - висока оцінка журі

"Статуя", Ной-Ульм, Баварія

Копирайт изображения Dieter Wanjura/IGPOTY Image caption "Скульптурні вигини цього тюльпана нагадали мені класичну грецьку або римську статую"

Арі Плоскер - висока оцінка журі

"Осики та сосни у снігу", Флагстафф, штат Аризона

Копирайт изображения Ari Plosker/IGPOTY Image caption "Це фото я зняв біля підніжжя гори в Аризоні під час зимової бурі. Сніг ще не вкрив осики на передньому плані, але створив пристрасний контраст із сосновим лісом на задньому плані"

Джефф Келл - висока оцінка журі

"Забери мене", Національний парк Нью-Форест, Гемпшир

Копирайт изображения Geoff Kell/IGPOTY Image caption "Коли промені світла проникали крізь сусідні дерева і падали на це звивисте дерево, іній, що вкривав його, випаровувався, і вгору підіймалася пара, - так ніби хтось зверху забирав до себе це дерево"

Рой Кертіс - висока оцінка журі

"Лютенська лава", садовий будинок, Девон

Копирайт изображения Roy Curtis/IGPOTY Image caption "Ця вивітрена старовинна лава ніби живе окремим життям"

Рейчел З Чеккіні - висока оцінка журі

"Цибулевий вибух", домашня студія, Австрія

Копирайт изображения Rachele Z. Cecchini/IGPOTY Image caption "Я придбала ці стрункі цибулинки Allium у місцевому розпліднику. Мою увагу відразу привернуло те, що рослина має безліч квіткових голівок, які ніби виривалися з оболонки"

Пітер Каррі - висока оцінка журі

"Ісландський відкритий космос", Стокснес, Ісландія

Копирайт изображения Peter Karry/IGPOTY Image caption "Вигини та текстура трав у чорних вулканічних піщаних дюнах створили цю таємничу і атмосферну світлину".

Ліліанна Соколовська - висока оцінка журі

"Екзотична краса", Дрезден

Копирайт изображения Lilianna Sokołowska,/IGPOTY Image caption "Це чарівна Pleurothallis teaguei - тропічна орхідея з Еквадору"

Райан Острі - висока оцінка журі

"Равлик на вершині", Сідней

Копирайт изображения Ryan Ostrea/IGPOTY Image caption "Я погрався з діафрагмою на тлі вечірнього сонця і зробив це фото. Мені вдалося передати кілька яскравих "сонячних крапель"

Тім Берджесс - висока оцінка журі

Ферма Nun's Cross,Національний парк Дартмур, Девон

Копирайт изображения Tim Burgess/IGPOTY Image caption "У віддаленому куточку Дартмура є ферма Nun's Cross. Я вхопив цю сумну сцену за допомогою високого динамічного діапазону зображення (HDR). Чорно-біле фото дозволяє показати кожну деталь композиції більш чітко"

Енн-Марі Фарлі - висока оцінка журі

"Краплі дощу на ставку з ліліями", ботанічний сад Флориди, Ларго

Копирайт изображения Annemarie Farley/IGPOTY Image caption "Коли я фотографував, почався дощ, тож я заховався під навісом. Саме там я помітив цей ставок з водяними ліліями та дрібними брижами на поверхні"

Усі фото люб'язно надав Міжнародний конкурс "Садовий фотограф року".

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