"Шокований кількістю людей на вулицях" - Кличко

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри карантинні обмеження, із приходом тепла люди масово вийшли на вулиці. Київ, 29 квітня

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що шокований кількістю людей, які перебувають на вулицях столиці, попри карантин.

"Самі собі скасували карантин"

"Я неприємно шокований тією кількістю людей, які самі собі скасували карантин. Вивалили на вулиці, нехтуючи всіма правилами безпеки. Вчора на Хрещатику гуляло вже багато людей, переважно без масок, більше того - з дітьми. А на дорогах такі затори, бо всі вирішили кудись поїхати", - сказав мер під час ранкового брифінгу.

Він додав, що порушники карантину наражають на небезпеку не лише себе, а й усіх оточуючих.

"Ви, звичайно, можете не вірити в загрозу і говорити, що все це легенди. Але в такому випадку ви не можете потім пред'являти претензії, що лікарні - переповнені, що вам не змогли надати допомогу, що вас не попереджали. Бо як уберегти людей, якщо вони самі цього не хочуть?", - обурився Кличко.

Київ залишається в лідерах за кількістю виявлених випадків коронавірусу в Україні - станом на ранок 30 квітня тут зафіксували 1401 хворого. Більше лише у Чернівецькій області, де Covid-19 підхопили 1571 людина.

Копирайт изображения Unian Image caption Мер Києва наполегливо попросив киян залишитися вдома на травневі свята

Схожим чином про ситуацію із недотриманням карантину в Києві висловився й міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Що ми спостерігаємо в останні дні? Принаймні у місті Києві? Ми спостерігаємо мітинги, вихід людей на вулиці, затори. Ми спостерігаємо збільшення людей у парках", - заявив міністр.

"Я розумію, що перебувати в карантині вже п'ятий, шостий тиждень дуже важко. Але повірте мені, ніхто не збирається продовжувати карантин, якщо для цього не буде підстав", - додав пан Степанов і вкотре закликав українців залишатися вдома на травневі свята.

Раніше представники влади неодноразово застерігали, що саме на початок травня, за прогнозами, припаде пік захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Загроза повторного сплеску захворюваності

Імунолог Федір Лапій у розмові з BBC News Україна погодився із тим, що наразі Україна переживає критичний момент, коли в багатьох може виникнути ілюзія, що найгірше - позаду, й карантину більше можна не дотримуватися.

"Дійсно, це критичний момент. Зрозуміло, що люди втомлюються від карантину, й рано чи пізно ця втома дасться в знаки, тим більше, коли на дворі така погода, коли попереду свята. Але говорити про те, що ми оминули небезпеку для України, зарано", - каже пан Лапій.

"Люди мають усвідомити, що від їхньої поведінки залежить не лише їхнє життя, й життя інших - як близьких, так і незнайомих", - додав він.

Наразі в Україні виявили вже понад 10 тисяч випадків коронавірусної хвороби, 540 із них - за останню добу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Послаблення карантину влада планує на 11 травня

Перший етап послаблення карантинних заходів влада планує розпочати 11 травня, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Щодо пом'якшення карантину, в тому числі для малого бізнесу. Все це ми плануємо робити вже з 11 травня. Воно стосуватиметься і магазинів, і перукарень, і інших побутових речей, якими ми звикли користуватися", - сказав він.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я неодноразово застерігала, що занадто раннє зняття карантинних обмежень загрожує новим сплеском хвороби.

За словами голови ВООЗ Тедроса Гебреісуса, країни мають бути дуже обережними з подібними кроками - навіть попри те, що зазнають економічних втрат через пандемію.

"Ми у ВООЗ хочемо послаблення, як ніхто. Водночас, занадто швидке послаблення може призвести до смертельного відродження інфекції. Шлях назад може бути настільки ж небезпечним, як і шлях вперед - якщо не робити все правильно", - пояснював очільник ВООЗ.

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