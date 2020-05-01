Як роблять вакцину від коронавірусу

Над розробкою вакцини від Covid-19 працюють 70 команд учених з усього світу.

За найоптимістичними прогнозами, які озвучив Оксфордський університет, вакцина може бути готова вже восени цього року.

Але більшість фахівців усе-таки схиляються до того, що її створять приблизно за рік-півтора.

Стільки часу потрібно, щоби здійснити низку тестів, якщо вакцина виявиться дієвою проти коронавірусу, а також щоб перевірити її на безпеку та відсутність побічних дій.

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