Як роблять вакцину від коронавірусу
Над розробкою вакцини від Covid-19 працюють 70 команд учених з усього світу.
За найоптимістичними прогнозами, які озвучив Оксфордський університет, вакцина може бути готова вже восени цього року.
Але більшість фахівців усе-таки схиляються до того, що її створять приблизно за рік-півтора.
Стільки часу потрібно, щоби здійснити низку тестів, якщо вакцина виявиться дієвою проти коронавірусу, а також щоб перевірити її на безпеку та відсутність побічних дій.
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