Європа відкривається: як країни зніматимуть карантин у травні

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З початку травня багато європейських країн починають поступово виходити з карантину.

Європейці вже приміряються до "співжиття з вірусом" у "новій нормальності", що означатиме, наприклад, не ходити у ресторани більше, ніж учотирьох.

Як і коли планують знімати карантинні заборони найближчі сусіди України та інші європейські країни?

Польща

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З 4 травня у Польщі відкриють готелі і торговельні центри.

А з 6 травня можуть відкривати дитсадки та інші дошкільні заклади - рішення про відновлення роботи буде залежати від керівників кожного конкретного закладу і можливості дотримуватися протиепідемічних заходів.

Утім школи не працюватимуть щонайменше до 24 травня.

Польський прем'єр Матеуш Маровецький також підтвердив наміри уряду провести президентські вибори 10 травня, або ж перенести їх максимум на кілька тижнів.

Всі наступні етапи послаблення карантину обіцяють анонсувати кожні два тижні, залежно від ситуації в країні.

Угорщина

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В Угорщині також готуються послаблювати карантин.

Особливо це стосується сільської місцевості, де дозволять довше працювати магазинам, а ресторани і кафе зможуть відкривати літні тераси.

Щоправда, угорський прем'єр Віктор Орбан не назвав точної дати, коли це станеться.

Румунія

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Інший сусід України Румунія планує скасувати надзвичайний стан 15 травня.

Ще з березня румуни можуть виходити з дому лише у магазин чи на роботу, а всім людям, старшим за 65 років, залишати оселі заборонено.

Нещодавно президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що ці обмеження можуть зняти, але масочний режим у публічних місцях і транспорті залишатиметься безстроково.

Водночас румунські медики кажуть, що полегшення карантину може й не статися, якщо кількість хворих не буде знижуватися.

Словаччина

Нарешті ще одна сусідня країна України - Словаччина - почала скасовувати карантин ще у квітні.

У країні зафіксували один з найнижчих рівнів захворювання на COVID-19. З 21 квітня там почали відкривати магазини, ресторани і спортивні майданчики.

Австрія

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Австрія вирішила проводити "карантин з людським обличчям" і почала його пом'якшувати ще 14 квітня.

Саме австрійський план виходу з карантину став основою для фейків у кількох українських медіа про "етапи зняття обмежень в Україні" (спростовано потім Кабміном та РНБО).

Тож 14 квітня саме в Австрії (а не в Україні) відкрилися невеликі господарські та непродуктові магазини. Також австрійцям дозволили гуляти в парках.

1 травня тут відкриють великі магазини і торгові центри, запрацює сфера послуг, зокрема салони краси.

З 15 травня австрійці зможуть відвідувати кафе і ресторани - але лише по чотири за один стіл та за замовленням. Окрім ресторанів дозволять ходити на релігійні служби.

А 29 травня запрацюють готелі, хоча австрійські кордони залишать закритими для іноземців.

Німеччина

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Німеччина почала послаблювати карантин ще 20 квітня, коли відкрились невеликі магазини, а також частково відновили виробництво деякі автовиробники.

4 травня там планують відкрити школи.

А 6 травня мають обговорити, які послаблення ще можна ввести - можливо, мова буде йти про відкриття ресторанів, кінотеатрів чи торгових центрів.

Утім, до 31 серпня у Німеччині залишатиметься заборона на масові заходи, а легендарний Октоберфест, що проходить у кінці вересня і на початку жовтня, скасували вперше за 70 років.

Бельгія

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Також 4 травня почне виходити з карантину Бельгія - тоді там має запрацювати частина промисловості.

На вулиці дозволять займатися неконтактними видами спорту.

11 травня мають відкрити магазини, а 18 травня - школи (до 10 учнів у класах), перукарні та музеї. 8 червня можуть відкрити ресторани і готелі.

При цьому у Бельгії досить високі показники захворювання.

Ппрем'єр-міністр цієї країни Софі Вільме відзначила, що всі плани послаблення "не викарбувані у камені" - їх можуть переглянути.

Франція

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Франція почне пом'якшувати карантин 11 травня - тоді відкриють магазини та ринки.

Також дозволять відкрити дитсадки і початкові класи, але лише на добровільних засадах.

З 18 травня мають відкрити середні школи, а у кінці травні - старші класи.

Французькі ресторани і кафе, утім, залишатимуться закритими.

З 11 травня також почнуть масові перевірки на коронавірус - французький уряд хоче робити їх по 700 тис. щотижня.

У французькому уряді додають, що ще можуть скасувати все пом'якшення, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться.

Італія

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Італія - країна, яка довгий час була лідером за кількістю смертей від коронавірусу і де ввели чи не найжорсткіший режим ізоляції в Європі.

Частково його пом'якшили ще у квітні, коли відкрилися книжкові магазини, магазини канцелярських товарів та дитячого одягу.

А з 4 травня там мають початися більш суттєві пом'якшення - як назвав це італійський прем'єр Джузеппе Конте, "співжиття з вірусом".

Відкриються фабрики, будівництво та парки.

Магазини ж залишатимуться закритими до 18 травня, ресторани і салони краси - до червня, а діти не підуть до школи аж до вересня.

Іспанія

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Іспанія - ще одна європейська країна, яка дуже постраждала від коронавірусу (понад 24 тис. смертей від COVID-19).

2 травня там почнеться, як каже місцевий прем'єр Педро Санчез, "нова нормальність".

Іспанцям дозволять виходити на прогулянки і займатися спортом на вулиці.

Далі з 4 по 11 травня відкриватимуть перукарні, ресторани та інший бізнес, що може працювати дистанційно.

А 11 травня мають запрацювати готелі. Тоді ж мають відкрити релігійні споруди - але їх дозволять заповнювати лише на третину.

Кінотеатри мають відкрити у кінці травні - але також лише на третину своїх потужностей.

А сходити на пляж в Іспанії дозволять у кінці червня.

Велика Британія

У Великої Британії відкритих планів скасовувати карантин наразі немає.

Британський прем'єр Борис Джонсон, який нещодавно повернувся до роботи після коронавірусної хвороби, заявив, що поки що не може прогнозувати, коли знімуть обмеження.

"Ми маємо визнати ризик повторного спалаху, ризик втратити контроль над вірусом і допустити поширення епідемії на колишньому рівні, тому що це буде означати не тільки нову хвилю смертей і хвороб, але й економічну катастрофу", - попередив він.

Чи не надто рано скасовувати карантин?

У Всесвітній організації охорони здоров'я не раз попереджали про те, що скасовувати карантин не можна занадто рано.

"Це найкращий спосіб припинення поширення [пандемії], щоб після скасування обмежень коронавірус не спалахнув знову. Відкривати школи і відновлювати роботу бізнесу - це останнє, що потрібно робити будь-якій країні, тому що потім доведеться їх знову закривати", - говорив керівник ВООЗ Тедрос Гебреісус ще наприкінці березня.

Він повторив свої попередження: "COVID-19 шириться швидко, а зупиняється повільно... Тому всі контрольні заходи треба скасовувати повільно і уважно. Це не може трапитися одразу".

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