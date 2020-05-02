Карантин у раю: без людей, але з собаками динго

  • 2 травня 2020

Кевін і Адель Хокей не відали, що острів, який вони приїхали доглядати, за тиждень закриють на карантин.

Так подружжя опинилося на острові Фрейзер.

Це найбільший у світі піщаний острів, він розташований неподалік східного узбережжя Австралії.

Кевін та Адель не сумують і не сидять без діла: догляд за островом ніхто не скасовував.

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