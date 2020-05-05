Супергерої прибирають місто на карантині

У Лісабоні район Санто-Антоніо перевдягнув комунальників у костюми супергероїв, щоби вшанувати їхню працю під час карантину.

Ідея спала на думку районному голові Васко Морґаду.

Він сам одягнув костюм Спайдермена.

А ще на вулиці району вийшли Бетмен, Тор, Залізна Людина, Флеш.

І, звісно, Дарт Вейдер. Він доставляє продуктові набори, які пакує принцеса Лея.

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