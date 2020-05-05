Супергерої прибирають місто на карантині
- 5 травня 2020
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У Лісабоні район Санто-Антоніо перевдягнув комунальників у костюми супергероїв, щоби вшанувати їхню працю під час карантину.
Ідея спала на думку районному голові Васко Морґаду.
Він сам одягнув костюм Спайдермена.
А ще на вулиці району вийшли Бетмен, Тор, Залізна Людина, Флеш.
І, звісно, Дарт Вейдер. Він доставляє продуктові набори, які пакує принцеса Лея.
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