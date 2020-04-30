У Нью-Йорку знайшли вантажівки з десятками тіл. Можливо, це жертви коронавірусу
У Нью-Йорку виявили кілька вантажівок з десятками тіл. У поліцію почалися жалітися люди, що проходили повз автівки й відчували неприємний запах.
Як з'ясувалося згодом, вантажівки з рефрижераторами, в яких знайшли близько 50 тіл, винайняв поховальний дім у Брукліні.
Незабаром стало відомо, що морозильна установка принаймні в одній з вантажівок не працювала.
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"Тіла лежали одне на одному в мішках, усі автівки були заповнені", - розповів The New York Times власник сусідньої будівлі.
Наразі не зрозуміло, чи йдеться про тіла жертв коронавірусу, але відомо, що через пандемію поховальним будинкам Нью-Йорка бракує місця для розміщення нових тіл.
Нью-Йорк є епіцентром поширення хвороби в США. Через Covid-19 тут померли вже понад 18 тисяч людей (за даними Університету Джонса Хопкінса).
Загалом у США - понад 1 мільйон підтверджених випадків коронавірусу - більше, ніж у будь-якій іншій країні.
Поліція наразі з'ясовує усі обставини та деталі інциденту з вантажівками.
"Поки триває розслідування. Але в нас не має бути таких ситуацій, як ця, коли посеред вулиць запарковані вантажівки, забиті тілами", - сказав мер Брукліна Ерік Адамс.
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