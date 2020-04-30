Національний герой. Ветеран у свої 100 років зібрав мільйони для лікарів

Копирайт изображения PA Media Image caption Все почалося з того, що капітан Мур вирішив зібрати тисячу фунтів для лікарів

Ще донедавна скромного англійського пенсіонера Тома Мура ніхто не знав. Однак рішення зібрати гроші для лікарів походом на ходунках власним садочком зробило його не просто всесвітньо відомим, а національним героєм. А ще - полковником.

Пан Мур, який недавно пройшов курс лікування від раку і відновлює рухливість зламаного стегна, хотів зібрати тисячу фунтів на знак подяки британським медикам.

Він зібрав понад 30 мільйонів фунтів. Ці гроші підуть на додаткове фінансування Національної служби охорони здоров'я.

У четвер столітній ювілей ветерана Королівських ВПС Томаса Мура (друзі і близькі називають його Капітан Мур) відзначили польотом літаків над його будинком і поздоровленням прем'єр-міністра.

Копирайт изображения PA Media Image caption Полковник Мур з донькою Ханною вітають винищувачі часів Другої світової, що пролітають над його будинком

У столітній день народження Томасу Муру надали почесне звання полковника. Командувач армією генерал Марк Карлтон-Сміт назвав його кампанію з фандрайзингу у соцмережах "прикладом, що надихає".

"Столітній ювілей - це щось. Столітній ювілей з такою увагою і щедрістю до мене суспільства - це дуже сильно", - сказав журналістам пан Мур.

Сто кіл у садочку

Свою кампанію він почав 8 квітня.

За допомогою ходунків ветеран колами ходив садом, періодично викладаючи відео у YouTube. До свого сторіччя він розраховував пройти сто кіл.

Копирайт изображения EPA Image caption У роки Другої світової Том Мур (в першому ряду в центрі) служив у Південно-Східній Азії, потім працював інструктором

Але кампанія Мура виявилася мегапопулярною. 17 квітня в прямому ефірі ВВС він у сотий раз обійшов садок, зібравши 17 млн ​​фунтів.

Однак пожертвування надходять до сих пір. У четвер їхня сума перевищила 31 мільйон. Томаса Мура у Британії вважають національним героєм.

"Люди кажуть, що я зробив дивовижну річ. Але насправді дивовижним є те, що ви зробили для мене. Будь ласка, завжди пам'ятайте, що завтрашній день буде кращим", - сказав пан Мур, розмовляючи з журналістами у четвер.

У свій ювілей Томас Мур отримав близько 140 тисяч листівок з поздоровленнями. Серед них була особиста листівка від королеви Єлизавети II.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон у четвер записав відеозвернення до Мура, в якому заявив, що ветеран "став променем світла у нашому житті".

"Я переконаний, що говорю від імені всієї нації, ми бажаємо вам щасливого сотого дня народження", - сказав він.

"Ваші героїчні зусилля підняли дух всієї нації, ви надали мільйонам людей можливість щиро подякувати чоловікам і жінкам, що працюють у нашій службі охорони здоров'я. Всі вони роблять виняткову справу", - додав прем'єр.

Image caption Лист про присвоєння почесного звання полковника приніс Муру додому командир першого батальйону Йоркширського полку

У четвер капітану Муру повідомили, що його підвищили у званні до почесного командира полку. Лист про підвищення доставив додому Муру командир першого батальйону Йоркширського полку, передавши з дотриманням правил соціального дистанціювання.

"Я, як і раніше, Капітан Том, але якщо люди хочуть називати мене полковником, буду дуже вдячний", - сказав ветеран, додавши, що підвищення для нього велика честь.

Над будинком пана Мура здійснили урочистий проліт винищувачі Spitfire і Hurricane з меморіальної авіаланки "Битва за Британію" королівських ВПС.

Окремо привітало Мура і британське міністерство оборони, відзначивши дивовижне досягнення Мура у фандрайзингу. Вітання записав оркестр Йоркширського полку.

Томас Мур став тимчасово попзіркою. 24 квітня пісня, яку він записав зі співаком Майклом Боллом, вийшла на перше місце у британському хіт-параді, потіснивши канадського виконавця The Weekend, який попросив своїх шанувальників підтримати Мура.

Кавер-версію відомої у Британії пісні You'll Never Walk Alone ("Ти ніколи не йдеш один"), записану у супроводі хору Національної служби охорони здоров'я, випустили як благодійний сингл.

Копирайт изображения Official Charts Company Image caption Том Мур і Майкл Болл отримали премії за перше місце у британському чарті

Як ще привітали Капітана Тома

Королівська поштова служба встановила недалеко від його будинку іменну поштову скриньку

Колишній капітан крикетної збірної Британії зробив Мура почесним гравцем збірної

Залізнична компанія Great Western назвала на честь Мура міжміський потяг - на локомотив нанесли слова "Капітан Том Мур" і зображення Мура з ходунками

Компанія GB Railfreight, що займається вантажними залізничними перевезеннями, обіцяє назвати на честь Мура 129-тонний локомотив

У четвер, о сьомій годині вечора, коли британці виходять з будинків і аплодують медикам, проведуть ще один урочистий проліт літаків королівських ВВС

Копирайт изображения Bedford School Image caption Бенджі Інгрем-Мур подарував своєму дідові фото тисяч листівок, надісланих ветерану на день народження

Копирайт изображения PA Media Image caption Листівки розбирали волонтери у школі, де вчиться онук Мура

Десятки тисяч листівок, адресованих Муру, читали за допомогою волонтерів. Багато з них мали спеціальний пам'ятний поштовий штемпель, присвячений 100-річчю Тома Мура.

Копирайт изображения PA Media Image caption А Королівська пошта встановила поруч з будинком Тома Мура спеціальну ювілейну поштову скриньку

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