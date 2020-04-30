У людей стало менше сексу через карантин - керівник Durex

  • 30 квітня 2020
Презервативи Durex Копирайт изображения Getty Images

Керівник компанії Reckitt Benckiser, яка володіє виробником презервативів Durex, каже, що через карантин люди стали менше займатися сексом.

За словами Лаксмана Нарасімхана, продажі презервативів падають з березня, оскільки в людей стало менше можливостей проявляти сексуальну активність і знайомитися з новими партнерами.

Так само, каже пан Нарасімхан, поменшало сексу і в пар, що проживають разом.

За його словами, такі тенденції спостерігаються як у Великій Британії, так і практично всюди, де запровадили карантин.

Водночас із падінням продажів презервативів Reckitt Benckiser відзвітувала про зростання попиту на антисептики, а також засоби побутової хімії, які розвиває компанія.

Коронавірусний бебі-бум?

Тим часом букмекери прогнозують, що через карантин і той факт, що постійні пари проводять більше часу разом, у 2021 році на світ чекає новий бебі-бум.

Згідно з деякими теоріями, рівень народжуваності у світі різко зростає після кризових періодів. Водночас інші дослідники з цим не згодні: на їхню думку, пандемії зазвичай, навпаки, призводять до спаду народжуваності.

На початку тижня Фонд ООН з народонаселення також оприлюднив власний прогноз щодо можливих наслідків пандемії.

За оцінками Фонду, пів року карантинних заходів призведуть до того, що близько 47 мільйонів жінок із країн з низьким та середнім рівнем доходу втратять доступ до ефективних контрацептивів, наслідком чого стануть до семи мільйонів незапланованих вагітностей.

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