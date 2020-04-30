У людей стало менше сексу через карантин - керівник Durex

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Керівник компанії Reckitt Benckiser, яка володіє виробником презервативів Durex, каже, що через карантин люди стали менше займатися сексом.

За словами Лаксмана Нарасімхана, продажі презервативів падають з березня, оскільки в людей стало менше можливостей проявляти сексуальну активність і знайомитися з новими партнерами.

Так само, каже пан Нарасімхан, поменшало сексу і в пар, що проживають разом.

За його словами, такі тенденції спостерігаються як у Великій Британії, так і практично всюди, де запровадили карантин.

Водночас із падінням продажів презервативів Reckitt Benckiser відзвітувала про зростання попиту на антисептики, а також засоби побутової хімії, які розвиває компанія.

Коронавірусний бебі-бум?

Тим часом букмекери прогнозують, що через карантин і той факт, що постійні пари проводять більше часу разом, у 2021 році на світ чекає новий бебі-бум.

Згідно з деякими теоріями, рівень народжуваності у світі різко зростає після кризових періодів. Водночас інші дослідники з цим не згодні: на їхню думку, пандемії зазвичай, навпаки, призводять до спаду народжуваності.

На початку тижня Фонд ООН з народонаселення також оприлюднив власний прогноз щодо можливих наслідків пандемії.

За оцінками Фонду, пів року карантинних заходів призведуть до того, що близько 47 мільйонів жінок із країн з низьким та середнім рівнем доходу втратять доступ до ефективних контрацептивів, наслідком чого стануть до семи мільйонів незапланованих вагітностей.

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