У прем’єр-міністра Росії виявили коронавірус

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У прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна виявили коронавірус. Як повідомляє агентство "РИА-Новости", він вже повідомив про це президенту РФ Володимиру Путіну.

Мішустін зауважив, що буде дотримуватися режиму самоізоляції. Виконувачем обов'язків прем'єра на цей час він запропонував призначити першого віцепрем'єра Андрія Білоусова.

При цьому Мішустін запевнив Путіна, що уряд продовжить активну роботу і що сам він залишатиметься на зв'язку.

Путін своєю чергою побажав Мішустіну швидкого одужання й погодився з його пропозицією про призначення виконувача обов'язків керівника уряду.

Мер Москви Сергій Собянін, коментуючи заяву Мішустіна, заявив, що той останнім часом уникав зайвих контактів з людьми й регулярно проводив тести.

"Тим не менше, бачите, який факт ми маємо. Я нікому цього не побажаю", - сказав Собянін в інтерв'ю телеканалу "Россия-24".

Іншим політиком топ-рівня, в якого виявили коронавірус, став британський прем'єр Боріс Джонсон.

На початку квітня його госпіталізували, а згодом навіть перевели до відділення інтенсивної терапії.

За кілька днів його виписали з лікарні, а наприкінці квітня він повернувся до роботи.

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