Вчені підтвердили ефективність ремдезивіру в лікуванні Covid-19

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Масштабні клінічні випробування антивірусного препарату ремдезивір доводять його ефективність в боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Дослідження тривають, поки що підведені лише попередні підсумки. Але вони виявилися достатньо переконливими, щоб Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США (NIAID) випустив з цього приводу спеціальну заяву, яка підтверджує ефективність препарату.

"Дані демонструють, що ремдезивір чинить однозначний суттєвий позитивний ефект, прискорюючи одужання", - заявив журналістам очільник NIAID Ентоні Фаучі.

В експерименті, який розпочався понад два місяці тому, 21 лютого, взяли участь понад 1 тисяча пацієнтів зі США, Азії та Європи з підтвердженим діагнозом Covid-19.

Дослідники використовують метод подвійного сліпого тестування: хворих ділять на дві групи, в одній з яких пацієнти отримують ремдезивір (як доповнення до звичайного симптоматичного лікування), а в іншій - плацебо.

При цьому, в якій з груп перебуває той чи інший конкретний пацієнт, не знає ані він сам, ані його лікарі.

За попередніми даними, хворі, які приймали експериментальний препарат, одужують майже удвічі швидше - в середньому за 11 днів, проти 15 днів у пацієнтів з контрольної групи.

Є різниця і в показниках смертності, хоча й не настільки суттєва: в контрольній групі померли 11,6% хворих, в експериментальній - 8%.

"Достатньо даних"

Якщо остаточні результати дослідження не будуть сильно розходитися з його проміжними підсумками, то ремдезивір стане першим ліками, що пройшли успішні випробування проти Covid-19.

Специфічної терапії проти коронавірусу, який забрав життя вже понад 200 тисяч людей, досі не існує. Пацієнтам надають лише симптоматичну допомогу, тобто боротьба йде не з самою інфекцією, а з її проявами.

"Тепер у нас достатньо даних, аби розглянути можливість в екстреному порядку дозволити лікарям використовувати ремдезивір", - написав у твіттері ексголова Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів Скотт Готліб.

Цікаво, що буквально на день раніше в журналі Lancet були оприлюднені результати іншого дослідження з перевірки ремдезивіру на коронавірус. Експеримент проводитися в Китаї і був завершений з протилежним результатом: ефективність препарату довести не вдалося.

Проте експерти зазначають, що китайське дослідження, проведене всього на 237 пацієнтах, не є достатньою мірою репрезентативним, щоб робити такі висновки. Експеримент навіть довелося припинити достроково - зокрема, через нестачу учасників.

Як обманути вірус

Ремдезивір відноситься до класу антивірусних препаратів, тобто його дія спрямована безпосередньо на збудника інфекції, а не на приборкання розбурханого імунітету, який у випадку з Covid-19 і завдає пацієнти основної шкоди.

Ремдезивір був розроблений у 2015 році для боротьби з лихоманкою Ебола, і його дія заснована на вгамуванні здатності вірусу до розмноження.

Ідея препарату народилася під час вивчення смертоносного близькосхідного вірусу MERS: вчені з'ясували, що під час копіювання вірусних частинок ферменти можуть замість потрібних азотистих основ захоплювати схожі за формою молекули.

Уявіть собі розібраний конструктор, в який хтось підкинув схожі за формою, але хибні деталі - вони чудово лягають в основу моделі, але згори приєднати до них вже нічого не можна.

Ремдезивір являє собою таку ж "обманку" для вірусу: він постачає клітину хибними молекулами потрібної форми, які вбудовуються в новий вірус замість потрібних деталей.

Як наслідок, послідовність ланцюга РНК вірусу порушується і він втрачає здатність до подальшого розмноження. А отже, таким чином сповільнюється поширення інфекції.

Вперше препарат випробували під час епідемії Еболи в Західній Африці. Він довів, що є безпечним і навіть був рекомендований як ліки від вірусу. Проте незабаром від ремдезивіру відмовились: під час клінічних випробувань щодо ефективності в боротьбі з Еболою він поступився іншому препарату.

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