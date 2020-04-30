Порушення карантину в Україні: чи вплине це на зняття обмежень? Випуск новин
- 30 квітня 2020
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Поділіться цимhttps://www.bbc.com/ukrainian/news-52495534?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bcelltick%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5DЯк поділитися
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У випуску 30 квітня:
- Порушники карантину: що відбувається у Києві?
- Угорщина послаблює карантин: як країна бореться із коронавірусом.
- Як пандемія змінює туризм: віртуальна екскурсія Фарерськими островами.
- Біль у спині: як облаштувати зручний офіс вдома?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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