Порушення карантину в Україні: чи вплине це на зняття обмежень? Випуск новин

  • 30 квітня 2020

У випуску 30 квітня:

  • Порушники карантину: що відбувається у Києві?
  • Угорщина послаблює карантин: як країна бореться із коронавірусом.
  • Як пандемія змінює туризм: віртуальна екскурсія Фарерськими островами.
  • Біль у спині: як облаштувати зручний офіс вдома?

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!

Новини на цю ж тему