Кількість хворих на коронавірус в Україні знову зростає

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Станом на ранок 9 травня в Україні лабораторно підтвердили 14 710 випадків коронавірусної інфекції, з них 1 026 - діти, 2 854 - медичні працівники.

За добу додалося 515 нових випадків, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Загалом за час спалаху в Україні 376 людей померли, 2 909 пацієнтів одужали, додають у відомстві.

Серед померлих переважають люди віком від 50-ти років (86%).

Найбільше хворих - у Києві (1771), Чернівецькій (2179) та Івано-Франківській областях (1095).

Хоча карантин, згідно з рішенням уряду, діятиме в Україні щонайменше до 22 травня, низку обмежень знімуть вже з понеділка.

Попри те, що відчутного зниження захворюваності на Covid-19 в Україні не спостерігається, і МОЗ щодня фіксує приблизно ту ж саму кількість хворих, що й тиждень тому, влада все ж погодилася піти на певні послаблення.

Ризикованість цього кроку визнає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Проте, за його словами, пом'якшення карантину є критично необхідним для відновлення економіки.

Втім, в уряді запевняють, що послаблення карантину не означає його повного скасування - частина обмежувальних заходів будуть діяти щонайменше до 22 травня.

Далі, каже влада, спостерігатимуть за тим, як розвиватиметься ситуація, і діятимуть відповідно.

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