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У всьому світі понад 1,014 млн людей одужали від Covid-19. Таку статистику надав Університет Джонса Гопкінса.

Залишається, однак, незрозумілим, скільки хворих одужало серед тих, хто не робив тест на коронавірус.

Згідно з даними, опублікованими на вебсайті університету, станом на 1 травня у світі з початку пандемії коронавірусну інфекцію діагностували у 3 257 996 людей.

Фахівці з різних країн не припиняють працювати над розробкою вакцин і препаратів від Covid-19.

У зоні дослідження - понад 150 різних медикаментів. Більшість з них - вже зареєстровані ліки.

Нещодавно науковці підтвердили ефективність антивірусного препарату ремдезивір у лікуванні коронавірусу.

Дослідження тривають, поки є лише попередні підсумки. Але вони виявилися достатньо переконливими, щоб Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США (NIAID) випустив спеціальну заяву, яка підтверджує ефективність препарату.

"Дані демонструють, що ремдезивір чинить однозначний суттєвий позитивний ефект, прискорюючи одужання", - заявив журналістам очільник NIAID Ентоні Фаучі.

В експерименті, який розпочався понад два місяці тому, 21 лютого, взяли участь понад 1 тисяча пацієнтів зі США, Азії та Європи з підтвердженим діагнозом Covid-19.

Дослідники використовують метод подвійного сліпого тестування: хворих ділять на дві групи, в одній з яких пацієнти отримують ремдезивір (як доповнення до звичайного симптоматичного лікування), а в іншій - плацебо.

При цьому, в якій з груп перебуває той чи інший конкретний пацієнт, не знає ані він сам, ані його лікарі.

За попередніми даними, хворі, які приймали експериментальний препарат, одужують майже удвічі швидше - в середньому за 11 днів, проти 15 днів у пацієнтів з контрольної групи.

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