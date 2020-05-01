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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов різко розкритикував рішення міської влади Черкас вже зараз пом'якшити карантинні заходи, відкривши непродовольчі магазини та перукарні.

"Те, що вчора відбулося в Черкасах, — рішення міської влади відкрити багато магазинів, торгових центрів, терас у закладах харчування... Це все може звести нанівець роботу, яку проводили протягом півтора місяця (карантину. - Ред.)", - заявив міністр.

Сам він поїхав до Черкаської області і планує відвідати міські лікарні.

За увесь час в області підтвердили майже 300 випадків коронавірусу. Померли 9 людей.

Карантинні заходи в Україні діють до 11 травня. Потім, за словами української влади, можливе їх пом'якшення. Але все залежатиме від ситуації із захворюваністю.

Що і чому дозволили в Черкасах?

З 1 травня влада Черкас пом'якшила карантин для частини підприємців міста.

Дозволили працювати зокрема магазинам з продажу непродовольчих товарів, майстерень з ремонту, перукарень та салонів краси.

Такі дії влада міста пояснила тим, що отримала багато звернень від представників бізнесу, які "через карантинні обмеження опинилися на межі виживання".

"Ми розуміємо, що через карантинні обмеження чи не найбільше страждає дрібний бізнес. Через карантин вони зазнають великих збитків", - заявив заступник міського голови Ігор Волошин.

Влада міста також наголосила, що підприємці обіцяють строго дотримувати всіх санітарних норм та "коронавірусних" правил.

Як реагує центральна влада?

Міська влади Черкас "поставила під загрозу життя і здоров'я людей", заявили в МОЗ.

"Це може призвести до катастрофічних наслідків", - застеріг міністр Степанов.

"Звісно, діям міської влади буде надана оцінка, в тому числі й правоохоронних органів", - запевнив Степанов.

Після цього поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ухваленого Черкаською міськрадою рішення про послаблення карантину.

Як наголосили в поліції, необхідно дотримуватися вимог законодавства та не чинити дії, які, відповідно до постанови Кабміну, поки що заборонені.

Ситуація в Україні

Міністр Степанов також оголосив нову статистику захворюваності по України.

За минулу добу, за його словами, захворіли 455 людей — це майже на сотню менше, ніж попередньої доби.

Загалом в Україні підтвердили 10 861 випадок захворювання на COVID-19. Померли 272 людини.

Карантинні заходи, за словами міністра, по всій Україні планують пом'якшувати з 11 травня.

"На сьогодні ситуація це дозволяє. Ці пом'якшення будуть ґрунтуватися на тих даних, які в нас є", - зазначив він.

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