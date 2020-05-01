Що робити, якщо зварили багато пива перед карантином. В Англії роздають безкоштовно

Image caption Броварня зазвичай продає свій напій пабам та барам, але через карантин вони не працюють

Броварня на півночі Англії, не знаючи, куди подіти пиво в умовах, коли всі шинки закриті на карантин, почала роздавати свій напій безкоштовно місцевим жителям.

Броварня Alnwick Brewery Company з графства Нортумберленд запропонувала людям приходити зі своєю тарою і набирати у неї пиво, а в обмін на це попросила охочих зробити пожертву на користь Національної служби охорони здоров'я (NHS).

За словами представників броварні, одна людина пожартувала, що "привезе ванну".

Оскільки всі паби та бари у країні зачинені на невизначений час, броварня накопичила десятки діжок, кожна ємністю 40 літрів.

"Ми наварили пива до великодніх свят. І раптом все зачинилося, і тоді ми замислилися: що ж нам з цим робити?" - розповів співвласник підприємства Єн Робінсон.

"Звичайно, можна взагалі безкоштовно все роздати, але чому б не зібрати пожертвування? У пива відносно недовгий термін зберігання, лишається лише три тижні, тому усі найближчі п'ятниці ми продовжимо розлив", - сказав пан Робінсон.

Такі "розливи" у попередні дві п'ятниці допомогли зібрати близько 450 фунтів (приблизно 565 доларів), як у самій броварні, так і у фірмовому магазині, що розташований у найближчому до неї місті Алник.

"Хтось до нас приїхав з двома 20-літровими контейнерами. Люди приходять з порожніми пляшками з-під кока-коли та іншою різної тарою. Жарти, котрі тут лунають в черзі, - це окрема тема", - говорить співвласник броварні, зазначаючи при цьому, що норми соціального дистанціювання суворо дотримуються.

Частина працівників підприємства у відпустці за рахунок держави, хоча броварня продовжує працювати.

Крім грошових коштів Alnwick Brewery Company зробила пожертвування головній лікарні Ньюкасла і місцевим будинкам для літніх людей у вигляді пирогів, печива та засобів гігієни.

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