Меган Маркл програла перший раунд суду проти таблоїдів

Британський таблоїд The Mail on Sunday виграв перший раунд юридичної битви проти дружини принца Гаррі Меган за публікацію листа, який вона написала своєму батькові.

У лютому 2019 року видання опублікувало кілька статей, цитуючи рукописний лист герцогині Сассекської до свого батька Томаса Маркла.

Адвокати герцогині звинувачують The Mail on Sunday у неправомірному використанні приватної інформації, порушенні авторських прав і закону про захист персональних даних. У жовтні минулого року вони подали позов проти газети та медіакомпанії Associated Newspapers, якій вона належить.

Видання всі обвинувачення заперечує.

Чого домігся The Mail on Sunday?

У п'ятницю представники The Mail on Sunday домоглися в суді скасування частини вимог Меган. Її адвокати, однак, заявили, що це не змінює "основних елементів цієї справи".

Під час слухань, що відбулися минулого тижня, адвокати Associated Newspapers попросили відхилити частину позовів у справі Меган.

Суддя Марк Ворбі погодився анулювати деякі позови Меган, зокрема її твердження, що видавець діяв "нечесно", випускаючи певні частини листа, що спотворило загальну картину.

Він також відхилив твердження дружини принца Гаррі про те, що видавець навмисно "відкопав" проблеми між нею і її батьком, і що у нього на меті була публікація нав'язливих або образливих історій про неї.

Суддя заявив, що звинувачення, які він викреслив, не стосуються "суті справи", і що до них можна повернутися на більш пізньому етапі слухань, якщо вони матимуть належне правове підґрунтя.

Минулого місяця стало відомо, що принц Гаррі і Меган припиняють співпрацю з британськими таблоїдами

Позов Меган проти холдингу Associated Newspapers стосується п'яти статей: двох у the Mail on Sunday та трьох у MailOnline, які вийшли в лютому 2019 року.

Статті відтворювали частини рукописного листа, які вона надіслала батькові Томасу Марклу на початку 2018 року.

Меган стверджує, що лист був "приватним та конфіденційним" і "детально описував її інтимні думки та почуття про здоров'я батька та її стосунки з ним на той час".

Вона вимагає відшкодування збитків за нібито зловживання приватною інформацією, порушення авторських прав та порушення закону про захист персональних даних.

Associated Newspapers повністю заперечує звинувачення і заявляє, що буде активно захищатися в суді.

Минулого місяця стало відомо, що принц Гаррі і Меган припиняють співпрацю з британськими таблоїдами.

У листі, відправленому головним редакторам газет і сайтів, що входять до холдингу Sun, Mirror, Mail і Express, йдеться про те, що герцог і герцогиня Сассекські пов'язують таке рішення з тим, що видання публікують новинні історії, які спотворюють правду, є неправдивими або порушують приватність.

