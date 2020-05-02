Кім Чен Ин нібито з'явився на публіці - ЗМІ
Лідер КНДР Кім Чен Ин, якого не бачили останні 20 днів, нібито відвідав офіційний захід, стверджують північнокорейські ЗМІ.
За повідомленням офіційного північнокорейського агентства KCNA, 1 травня Кім Чен Ин відкрив завод з виробництва добрив у місті Сунчхоні.
Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 12 квітня, пропустивши низку важливих заходів, зокрема святкування дня народження першого північнокорейського вождя, його діда Кім Ір Сена.
Раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли, що лідер КНДР переніс операцію на серці і перебуває у важкому стані. Влада Південної Кореї ці чутки заперечувала.
За даними KCNA, Кім Чен Ин у супроводі кількох високопосадовців, зокрема його сестри Кім Йо Чжон, перерізав червону стрічку на знак відкриття заводу.
Будівельники і робітники заводу при появі вождя "вибухнули гучними криками "ура!", заявляє KCNA.
Візит Кім Чен Ину до Сунчхоні північнокорейські державні ЗМІ ілюструють кількома світлинами, відеозаписи вони не надають. Підтвердити їхнє повідомлення із незалежних джерел або верифікувати фото поки не видається можливим.
Влада в Сеулі раніше заявляла, що їм з КНДР не надходило жодних повідомлень, що 36-річний правитель дійсно важко хворий.
Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання агентства Reuters про стан здоров'я Кім Чен Ина.
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