Кім Чен Ин нібито з'явився на публіці - ЗМІ

Копирайт изображения Reuters Image caption Державні ЗМІ оприлюднили це фото, на якому показали, що 1 травня Кім Чен Ин відкрив завод з виробництва добрив

Лідер КНДР Кім Чен Ин, якого не бачили останні 20 днів, нібито відвідав офіційний захід, стверджують північнокорейські ЗМІ.

За повідомленням офіційного північнокорейського агентства KCNA, 1 травня Кім Чен Ин відкрив завод з виробництва добрив у місті Сунчхоні.

Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 12 квітня, пропустивши низку важливих заходів, зокрема святкування дня народження першого північнокорейського вождя, його діда Кім Ір Сена.

Раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли, що лідер КНДР переніс операцію на серці і перебуває у важкому стані. Влада Південної Кореї ці чутки заперечувала.

За даними KCNA, Кім Чен Ин у супроводі кількох високопосадовців, зокрема його сестри Кім Йо Чжон, перерізав червону стрічку на знак відкриття заводу.

Будівельники і робітники заводу при появі вождя "вибухнули гучними криками "ура!", заявляє KCNA.

Копирайт изображения AFP Image caption Працівники заводу при появі вождя "вибухнули гучними криками "ура!", заявляє KCNA

Візит Кім Чен Ину до Сунчхоні північнокорейські державні ЗМІ ілюструють кількома світлинами, відеозаписи вони не надають. Підтвердити їхнє повідомлення із незалежних джерел або верифікувати фото поки не видається можливим.

Копирайт изображения AFP Image caption Кім Чен Ин раніше не пропускав річницю з дня народження свого покійного діда

Влада в Сеулі раніше заявляла, що їм з КНДР не надходило жодних повідомлень, що 36-річний правитель дійсно важко хворий.

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання агентства Reuters про стан здоров'я Кім Чен Ина.

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