Кількість хворих на коронавірус в Україні знову зросла
За минулу добу в Україні зареєстрували 550 нових випадків. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Це на сто випадків більше, аніж попередньої доби. Станом на 1 травня повідомлялося про 455 випадків.
Усього в Україні зареєстрували 11 411 випадків коронавірусної інфекції, з них 279 летальних.
- Коронавірус в Україні. Інтерактивна мапа
- 50 днів карантину у графіках: як коронавірус шириться Україною і світом
Лідером за кількістю хворих є Чернівецька область, тут усього виявлено 1745 випадків коронавірусу. Друге місце посідає місто Київ — 1494 випадки.
Хворі на коронавірус є у кожній українській області. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У п'ятницю міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що карантин таки будуть пом'якшувати з 11 травня.
"На сьогодні ситуація це дозволяє. Ці пом'якшення будуть ґрунтуватися на тих даних, які в нас є", - зазначив він.
Уряд уже представив детальний план виходу з карантину.
За цим планом, послаблення будуть відбуватися у п'ять етапів. Однак якщо кількість випадків зараження зростатиме, заборони діятимуть і далі.
Уже з 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі ринки, але функціонуватимуть вони будуть за чіткими правилами, каже влада.
- Як коронавірус шириться планетою. Мапа
- Як перевіритися на коронавірус?
- Коронавірус: що він робить з організмом
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!