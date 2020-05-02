Кількість хворих на коронавірус в Україні знову зросла

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За минулу добу в Україні зареєстрували 550 нових випадків. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Це на сто випадків більше, аніж попередньої доби. Станом на 1 травня повідомлялося про 455 випадків.

Усього в Україні зареєстрували 11 411 випадків коронавірусної інфекції, з них 279 летальних.

Лідером за кількістю хворих є Чернівецька область, тут усього виявлено 1745 випадків коронавірусу. Друге місце посідає місто Київ — 1494 випадки.

Хворі на коронавірус є у кожній українській області. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У п'ятницю міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що карантин таки будуть пом'якшувати з 11 травня.

"На сьогодні ситуація це дозволяє. Ці пом'якшення будуть ґрунтуватися на тих даних, які в нас є", - зазначив він.

Уряд уже представив детальний план виходу з карантину.

За цим планом, послаблення будуть відбуватися у п'ять етапів. Однак якщо кількість випадків зараження зростатиме, заборони діятимуть і далі.

Уже з 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі ринки, але функціонуватимуть вони будуть за чіткими правилами, каже влада.

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