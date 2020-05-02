"Черкаси будуть чинити опір": хто і за що погрожує меру

Копирайт изображения Скріншот відео/Facebook Анатолія Бондаренка

Мер Черкас Анатолій Бондаренко попередив, що місто чинитиме опір, якщо місцеву владу переслідуватимуть за рішення пом'якшити карантин в місті.

Про це очільник міста заявив у відеозверненні.

З 1 травня влада Черкас пом'якшила карантин для частини підприємців міста. Хоча уряд запланував такі послаблення після 11 травня.

Президент Володимир Зеленський попередив, що таке рішення буде мати юридичні наслідки.

Черкаси "готові відповідати"

Мер Черкас зазначив, що розраховував на рівне відношення Зеленського до всіх порушників закону та карантину, що теза "прийде весна — будемо саджати" стосуватиметься не міських голів, а корупціонерів.

"Я думав, що ви будете садити за кнопкодавство, будете садити своїх соратників за "Велюр", - заявив Анатолій Бондаренко, натякаючи на ресторан депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр", який, за заявами журналістів, працював у карантин.

За словами Бондаренка, у разі кримінального переслідування місто буде чинити супротив.

"Черкаси будуть чинити опір. Запам'ятайте, Черкаси — вільне козацьке місто. Якщо потрібно буде об'єднати Україну — ми об'єднаємо Україну", - заявив Бондаренко у Facebook.

"Полум'яний привіт" меру

Президент Зеленський назвав рішення про послаблення карантину в Черкасах спробою мера міста зробити політичний рейтинг.

"Окремий полум'яний привіт особисто від президента, а також МВС та СБУ я хочу передати меру міста Черкас, який разом з міською радою загубили календар та збиралися пом'якшувати карантинні заходи раніше 11 травня", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Копирайт изображения Офіс президента

Рішення про пом'якшення карантину в Черкасах розкритикували очільники МОЗ та МВС.

"Те, що вчора відбулося в Черкасах, — рішення міської влади відкрити багато магазинів, торгових центрів, терас у закладах харчування... Це все може звести нанівець роботу, яку проводили протягом півтора місяця (карантину. - Ред.)", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков напряму звернувся до міського голови Черкас Анатолія Бондаренка із погрозами.

"Пане міський голова Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!" - написав Аваков у твіттері.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження через пом'якшення владою Черкас карантинних заходів.

Розіграш пранкерів?

Мер Черкас Анатолій Бондаренко також увечері 1 травня опублікував у Facebook нібито листування з першим заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

У скріншотах листування чоловік, підписаний як Сергій Трофімов, погрожує Анатолію Бондаренку через дострокове послаблення карантину в Черкасах.

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В Офісі президента заявили, що мер Черкас став жертвою пранку та зробив поспішні висновки.

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов назвав цю переписку "повним фейком".

"Переписка, яка нібито мала місце між мною та мером Черкас, - це повний фейк. Я не спілкуюся з людьми в такій манері взагалі. На поширених у медіа фото - не мій телефон, мій меседжер виглядає не так", - йдеться в заяві Трофімова, яку цитує пресслужба Офісу президента.

На його думку, це може бути "частина політичних технологій" перед місцевими виборами.

Карантинні заходи в Україні діють до 11 травня. Потім, за словами української влади, можливе їх пом'якшення. Але все залежатиме від ситуації із захворюваністю.

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