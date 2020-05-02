Коронавірус. Як на ньому заробили гіганти інтернету

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сундар Пічаї очолює компанію Alphabet, якій належить Google

Багато країн світу - на карантині, люди сидять вдома і витрачають менше, тому багато комерційних компаній опинилися на межі банкрутства.

Але головні гіганти високих технологій, схоже, проходять глобальну кризу з мінімальними втратами. Ба більше, можливо, у підсумку криза лише зробить їх ще сильнішими та впливовішими.

Днями стали відомі фінансові результати компанії Alphabet, якій належить Google. Оприлюднили свою звітність Apple, Facebook і Amazon.

Багато хто вважає, що ця четвірка, відома як GАFА (за першими літерами їхніх назв), злетіла дуже високо, і настав час підрізати їм крила.

Google і Facebook практично повністю залежать від рекламних грошей. Багато компаній скорочують свої бюджети на рекламу, і можна було б припустити, що інтернет-гіганти переживають не найкращі часи.

Керівник Alphabet Сундар Пічаї розповів про значне і раптове скорочення прибутків від реклами у березні, проте ціна акцій компанії відразу ж злетіла, щойно Alphabet припустила, що ситуація починає покращуватися.

Facebook повідомив, що пандемія впливає на їхній рекламний бізнес, і квартальний прибуток компанії збільшувався повільніше, ніж зазвичай. Але не було різкого падіння, з яким зіткнулися ЗМІ - газети та комерційні мовники, що також залежать від реклами.

У Apple скоротилися продажі електроніки, зокрема iPhone, але збільшився прибуток від послуг в інтернеті.

Різко зросли онлайн-продажі Amazon, стабільно продовжували збільшуватися прибутки компанії і від хмарних послуг. Але й вона не змогла уникнути додаткових витрат, пов'язаних з пандемією.

Очільник компанії Джефф Безос навіть попередив інвесторів, що вони можуть не чекати високих дивідендів, тому що прибуток наразі не є для нього пріоритетом.

Копирайт изображения Reuters Image caption Керівник Amazon Джефф Безос - найбагатша людина у світі

Раніше завдяки стратегії "Витрачати, витрачати, витрачати, щоб досягти зростання" він став найбагатшою людиною у світі. І все вказує на те, що його компанія вийде з кризи ще сильнішою.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла цього тижня заявив, що цифрова трансформація, яка мала тривати два роки, пройшла лише за два місяці.

За його словами, компанія показала дуже гарні результати. Він попередив, що прискорення еволюційного циклу, завдяки якому компанії стали такими могутніми, може призвести до ще більшого їхнього домінування.

Колишній економічний радник президента Барака Обами Джейсон Фурман закликає ретельніше регулювати гігантів у сфері високих технологій. Він розповів ВВС, що через кризу тиск на них може зменшитися.

"Якщо це призведе до їхньої подальшої консолідації та вкорінення або трохи знизить правовий тиск на них, то у майбутньому ми можемо зіткнутися з ще більшою економічною проблемою", - сказав він.

Цього тижня стало відомо, що економіки США і країн Європи показали жахливі результати. Але при цьому відбувся і значний стрибок акцій, а американські цінні папери показали найкращий результат за 30 років.

Це здебільшого обумовлено стрибком акцій технологічних компаній. Наприклад, акції Amazon і Netflix з середини березня зросли на 40%.

Для президента США Дональда Трампа особливе значення має промисловий індекс Доу-Джонса. Можливо, той факт, що технологічні компанії підтримують його на плаву, не залишиться без уваги Трампа, і на знак подяки його адміністрація не вживатиме суворих обмежувальних заходів щодо них.

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