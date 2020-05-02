Принцесі Шарлотті - п'ять. Зворушливі фото правнучки Єлизавети II
Донька принца Вільяма і Кейт Міддлтон відзначає перший невеличкий ювілей - їй виповнюється п'ять років.
У цій фотогалереї ми зібрали зворушливі фото принцеси.
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Шарлотта народилася 2 травня 2015 року в лікарні Сент-Мері у Паддінгтоні на заході Лондона. Вона - четверта у черзі на британський престол.
Повне ім'я дівчинки: Її Королівська Високість принцеса Шарлотта Елізабет Діана Кембриджська.
Кейт і Вільям неодноразово підкреслювали, що намагаються виховувати своїх дітей, як звичайних людей.
Кейт полюбляє фотографувати і часто власноруч робить офіційні фото своїх дітей. Тут дівчинці один рік.
Джордж і Шарлотта змалечку звикають до нелегкого королівського життя. Це їхній перший дипломатичний тур.
Перший день садочка. Мати принцеси сфотографувала її на сходах Кенсінгтонського палацу.
На весіллі принца Гаррі та Меган Маркл маленька Шарлотта була подружкою нареченої.
Справжня старша сестра ... Шарлотта з новонародженим молодшим братом Луї.
Минулого року принцеса вперше пішла до школи. Вона навчається у престижній початковій приватній школі Thomas's Battersea на південному заході Лондона.
Різдво 2019 року у Сандрінгемі, де розташований королівський маєток. Тут дівчинка вперше відвідала різдвяну службу.
До дня народження Шарлотти Кенсінгтонський палац традиційно оприлюднив кілька нових фото юної принцеси.
Маленька принцеса сумлінно виконує свій громадянський обов'язок.
Цей знімок зробила герцогиня Кетрін, коли родина допомагала збирати речі та розвозити пакети з їжею для самотніх пенсіонерів, які перебувають у карантинній ізоляції через коронавірус.
В руках у Шарлотти паста, яку родина герцога та герцогині Кембриджських приготувала власноруч.
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