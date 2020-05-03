Росія відправила в США допомогу сумнівної користі. І виставила рахунок

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Росія виставила Сполученим Штатам рахунок на майже 660 тис. доларів за гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом. Американські фахівці визнали, що частина вантажу не мала жодної користі.

"Держдепартамент отримав підсумковий рахунок, виставлений урядом Росії, на суму в $659 283", - повідомили в американському агентстві з надзвичайних ситуацій (FEMA).

Гуманітарний вантаж у США на транспортному літаку Ан-124 "Руслан" росіяни відправили на початку квітня за домовленістю президентів. Йшлося про медичне обладнання, включаючи апарати вентиляції легенів і засоби індивідуального захисту.

У Кремлі цей крок назвали "допомогою гуманітарного характеру", а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розцінив його як "дуже приємний жест з боку президента Путіна".

Згодом МЗС Росії визнав, що за половину російської допомоги США доведеться заплатити.

В цілому, за даними FEMA, РФ поставила до США 4 тис. промислових протигазів М-95, які повністю закривають обличчя, 15 тис. респіраторів, 80 тис. пакунків антисептика, 400 тис. різних предметів медичного одягу, включаючи захисні комбінезони.

Крім того, у вантажі було 30 тис. рукавичок, при чому не лише хірургічні, але і гумові, які зазвичай використовують на кухні.

У коментарі російській службі BBC FEMA не змогли уточнити, чи вдалося використати це обладнання в лікарнях.

"Наскільки мені відомо, з апаратами вентиляції легенів були проблеми, бо вони розраховані на напругу 220 вольтів, а в мережах в США використовують напругу 110 вольтів", - зазначив представник агентства.

Він також підтвердив, що промислові протигази М-95, надіслані російською стороною, "відповідають вимогам військових із захисту від хімічної і біологічної загрози", але не використовуються в медичних установах.

Не послуга Кремля, а послуга Кремлю

Деякі представники американської громадськості розцінили гуманітарну допомогу США як чергову "пропагандистську пастку" Кремля.

У своєму Twitter колишній командувач військами США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що доставлений вантаж є "не подарунком Кремля, а подарунком Кремлю".

Виявилося, що щонайменше дві російські структури, які брали участь у поставці вантажу, були в американському санкційному списку.

Російський фонд прямих інвестицій у списку секторальних санкцій США з липня 2014 року через події в Україні.

Також під санкціями перебуває концерн "Радіоелектронні технології" (КРЕТ), один з підрозділів якого виробляє надіслані до США апарати штучної вентиляції легенів "Авента-М".

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