Танці на карантині: замість партнера - пакет сміття
Альберт Ґарсія - професійний танцівник, який виносить сміття під час жорсткого карантину в Іспанії з шиком.
Перед запровадженням 16 березня карантину в Іспанії він із партнеркою переїхав до нового помешкання.
Але квартира Альберта занадто мала для занять танцями.
Тож чоловік вирішив станцювати на вулиці, поки виносив сміття.
Сусіди зняли виступ Альберта на відео, а ВВС розшукала його та поговорила, як йому живеться на карантині.
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