Танці на карантині: замість партнера - пакет сміття

Альберт Ґарсія - професійний танцівник, який виносить сміття під час жорсткого карантину в Іспанії з шиком.

Перед запровадженням 16 березня карантину в Іспанії він із партнеркою переїхав до нового помешкання.

Але квартира Альберта занадто мала для занять танцями.

Тож чоловік вирішив станцювати на вулиці, поки виносив сміття.

Пропустити Youtube допис , автор: BBC News Україна Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець Youtube допису , автор: BBC News Україна

Сусіди зняли виступ Альберта на відео, а ВВС розшукала його та поговорила, як йому живеться на карантині.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!