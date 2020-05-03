Літри кисню, щоб вижити: Борис Джонсон розповів, як важко переніс коронавірус

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон детально розповів про перебіг коронавірусу, яким він заразився наприкінці березня.

Політику давали "літри і літри кисню", щоб зберегти його життя, зазначив Джонсон в інтерв'ю виданню Sun.

"Це був дуже важкий момент, я не заперечую цього", - зізнався британський прем'єр, додавши, що він постійно запитував себе, чи вдасться йому подолати хворобу.

Коронавірус у Джонсона діагностували 26 березня. За десять днів політика госпіталізували, а вже на наступний день стало відомо, що він у реанімації.

"Важко було повірити, що всього за кілька днів моє здоров'я настільки погіршилося, - розповів він.

Своє одужання політик пояснив "чудовим доглядом" та удачею.

"У мене є величезне бажання поставити всю нашу країну на ноги та зробити знову здоровою", - підкреслив Борис Джонсон.

Наприкінці квітня у політика народився син, якого вони з партнеркою вирішили назвати на честь лікарів, які врятували життя прем'єра.

Загалом ситуація з коронавірусом у Британії досить тривожна. Там зафіксували понад 180 тис. заражень та понад 28 тис. смертей від коронавірусу.

За кількістю померлих Британія вже обійшла Іспанію, зайнявши третє місце у світі.

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