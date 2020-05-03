На війні теж вмирали від вірусів: Лукашенко анонсував багатотисячний парад на 9 травня

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не стане скасовувати парад 9 травня на честь 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною.

Про це повідомляє його пресслужба.

"Ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Звичайно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Треба пам'ятати, що ті люди (учасники війни) вмирали, може, і від вірусів, і від інших хвороб. Але вони це не відчували часом і про це не думали. І вмирали вони заради нас, як би це пафосно не звучало", - заявив Лукашенко.

"І подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього. Скажуть, що злякалися ", - висловив побоювання білоруський президент.

Водночас, Лукашенко запевнив, що "нікого силоміць тягти не будуть", але дав зрозуміти, що захід буде масовим.

"Достатньо сьогодні охочих - тисячі і тисячі людей хочуть, щоб цей захід пройшов", - підкреслив він.

Лукашенко також додав, що живих учасників війни залишилось небагато і їх "потрібно зберегти".

"Старих треба поберегти. Ми всі бачимо, що всі ці інфекції, передусім, чіпляються до старих, хоча хворіють і молоді. Тому нікого на цей масовий захід тягти не треба", - додав Лукашенко.

Він також запросив на парад інших державних лідерів, зокрема, політиків з Росії.

"Ми від наших друзів і братів не зачиняємо двері", - запевнив він.

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