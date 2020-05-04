Плюси та мінуси віртуальної екскурсії на Фарери
Коли літаки не літають, а кордони закриті, залишається тільки мріяти про подорожі або ж подорожувати віртуально.
Наприклад, Фарерськими островами. Вони ховаються далеко в Атлантичному океані, але коронавірус дістався і туди.
Проте замість того, щоб сидіти і оплакувати втрату туристів, тут запустили віртуальні екскурсії, щоб усі охочі могли помилуватися нордичними краєвидами.
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Тут переконані, що такі тури дають людям надію на те, що одного дня світ знову стане відкритим для подорожей.
Туризм - одна з галузей, що найбільше постраждали від коронавірусу. З початком кризи, 96% туристичних регіонів опинилися під замком.
Експерти не можуть спрогнозувати, коли ж подорожі знову стануть безпечними, тож цілком може бути, що на найближчий час віртуальний туризм - єдина можливість побачити незвідані куточки світу.
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