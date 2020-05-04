Плюси та мінуси віртуальної екскурсії на Фарери

Коли літаки не літають, а кордони закриті, залишається тільки мріяти про подорожі або ж подорожувати віртуально.

Наприклад, Фарерськими островами. Вони ховаються далеко в Атлантичному океані, але коронавірус дістався і туди.

Проте замість того, щоб сидіти і оплакувати втрату туристів, тут запустили віртуальні екскурсії, щоб усі охочі могли помилуватися нордичними краєвидами.

Тут переконані, що такі тури дають людям надію на те, що одного дня світ знову стане відкритим для подорожей.

Пропустити Youtube допис , автор: BBC News Україна Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець Youtube допису , автор: BBC News Україна

Туризм - одна з галузей, що найбільше постраждали від коронавірусу. З початком кризи, 96% туристичних регіонів опинилися під замком.

Експерти не можуть спрогнозувати, коли ж подорожі знову стануть безпечними, тож цілком може бути, що на найближчий час віртуальний туризм - єдина можливість побачити незвідані куточки світу.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!