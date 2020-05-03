Український "Оскар": який фільм став найкращим?

Копирайт изображения TOYCINEMA - КАДР З ФІЛЬМУ "МОЇ ДУМКИ ТИХІ" Image caption "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча називають першою українською комедією, за яку не соромно

Українська кіноакадемія вчетверте відзначила найкращих в українській кіноіндустрії і вручила "Золоті Дзиґи".

Найкращим фільмом 2019 року стала стрічка "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча.

У 2019 році в кінотеатрах України показали 37 українських фільмів.

Про що фільм?

"Мої думки тихі" стали не тільки найкращим фільмом. Стрічка отримала "Золоту Дзиґу" за найкращий сценарій. Антоніо Лукіч також переміг у номінації "Відкриття року". "Мої думки тихі" - це дебют Антоніо Лукіча у повнометражному кіно.

Стрічка збирала повні зали у кінотеатрах і отримала у прокаті майже 10 млн гривень.

За сюжетом, Вадим, молодий звукорежисер із Києва, отримує шанс поїхати до "привабливої Канади". Але для цього йому треба виконати одне завдання - записати голоси закарпатських тварин. Однак, все виявляється набагато складнішим, коли супутником у його новій роботі стає мама.

Режисер Антоніо Лукіч каже, що його кіно - про покоління фрілансерів, які не вписуються в соціальні та моральні рамки, а також про їхніх радянського виховання батьків, яким складно відпустити дорослих дітей, але ще складніше - зрозуміти та прийняти їхній "ненормальний" спосіб життя.

Фільм "Мої думки тихі" ще раніше отримав приз глядацьких симпатій на Одеському кінофестивалі та спеціальну премію журі програми East of West на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.

Фільм "Додому" Нарімана Алієва, якому всі прогнозували нагороду, отримав "Золоту Дзиґу" за найкращу режисерську роботу. "Додому" представляв Україну на 72-му Каннському кінофестивалі.

Копирайт изображения LIMELITE Image caption "Додому" - це пронизливе roadmovie, де не стільки важливе місце призначення, як те, що відбувається з героями в дорозі

"Золоту Дзиґу" у цьому році вручили у 22-х номінаціях.

Найкращими акторами стали Ірма Вітовська-Ванца (фільм "Мої думки тихі") та Ахтем Сеітаблаєв ("Додому").

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Найкращим документальним фільмом став "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго".

"Премію глядацьких симпатій" отримала стрічка "Крути 1918" режисера Олексія Шапарєва.

Найкращою піснею стала "Мавка-Русалка" фрік-кабаре "Dakh Daughters" з мюзиклу "Гуцулка Ксеня". Раніше цей фільм отримав гран-прі Mt.fuji-Atami Film Festival у Японії.

Вперше церемонія нагородження пройшла онлайн. Спікери включалися зі своїх домівок. На церемонії виступив Святослав Вакарчук, пісня якого "Перевал" з фільму "Захар Беркут" боролася за "Золоту Дзиґу" і програла.

На церемонії говорили про проблеми кіноіндустрії - урізання видатків на культуру та скандали з призначенням голови Держкіно, коли представники кіноіндустрії вийшли на протест, щоб підтримати Юлію Сінькевич.

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