"Є докази лабораторного походження коронавірусу" - держсекретар США

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Держсекретар США Майк Помпео заявив, що існує значна кількість доказів лабораторного походження коронавірусу.

За його словами, він виник в китайській лабораторії в Ухані, а не на місцевому ринку, як прийнято вважати.

Втім, жодних доказів своїх слів пан Помпео не навів.

Водночас очільник Держдепу підтримав думку американського розвідувального співтовариства, що коронавірус не був створений людиною і що його генетично не модифікували.

"Я бачив, що говорить розвідувальне співтовариство. У мене немає підстав вважати, що вони помилилися", - додав Помпео.

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Всесвітня організація охорони здоров'я так говорить про те, що коронавірус має тваринне походження і не був створений в лабораторії.

Виступаючи на американському каналі ABC, Помпео також звинуватив китайську владу в тому, що та чинить опір будь-яким розслідуванням і не бажає співпрацювати з міжнародними експертами.

Тим часом президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що після появи коронавірусу Китай "здійснив жахливу помилку".

"Я думаю, що вони здійснили жахливу помилку й не хотіли її визнати. Ми хотіли приїхати, але вони не хотіли нас пускати, навіть ВООЗ не хотіли пускати. Вони визнали це, але набагато пізніше, а не одразу. На мою думку, вони здійснили помилку й намагалися її приховати, загасити її наче пожежу, і не змогли цього зробити", - сказав Трамп.

За його словами, найгіршим рішенням влади КНР стало те, що "вони заборонили в'їзд до Китаю, але не заборонили своїм жителям в'їзд до США й усього світу".

США наразі залишаються світовим лідером за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу - понад 1 мільйон 150 тисяч. Близько 67 тисяч людей померли.

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