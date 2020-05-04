"Є докази лабораторного походження коронавірусу" - держсекретар США
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що існує значна кількість доказів лабораторного походження коронавірусу.
За його словами, він виник в китайській лабораторії в Ухані, а не на місцевому ринку, як прийнято вважати.
Втім, жодних доказів своїх слів пан Помпео не навів.
Водночас очільник Держдепу підтримав думку американського розвідувального співтовариства, що коронавірус не був створений людиною і що його генетично не модифікували.
"Я бачив, що говорить розвідувальне співтовариство. У мене немає підстав вважати, що вони помилилися", - додав Помпео.
- Чи міг коронавірус "втекти" з лабораторії?
- Хроніки коронавірусу: ВООЗ запевняє, що його не створили в лабораторії Уханя
Всесвітня організація охорони здоров'я так говорить про те, що коронавірус має тваринне походження і не був створений в лабораторії.
Виступаючи на американському каналі ABC, Помпео також звинуватив китайську владу в тому, що та чинить опір будь-яким розслідуванням і не бажає співпрацювати з міжнародними експертами.
Тим часом президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що після появи коронавірусу Китай "здійснив жахливу помилку".
"Я думаю, що вони здійснили жахливу помилку й не хотіли її визнати. Ми хотіли приїхати, але вони не хотіли нас пускати, навіть ВООЗ не хотіли пускати. Вони визнали це, але набагато пізніше, а не одразу. На мою думку, вони здійснили помилку й намагалися її приховати, загасити її наче пожежу, і не змогли цього зробити", - сказав Трамп.
За його словами, найгіршим рішенням влади КНР стало те, що "вони заборонили в'їзд до Китаю, але не заборонили своїм жителям в'їзд до США й усього світу".
США наразі залишаються світовим лідером за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу - понад 1 мільйон 150 тисяч. Близько 67 тисяч людей померли.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!