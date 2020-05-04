Поліція ловила тигра зі зброєю й гелікоптером. Виявилось, це скульптура
У британському графстві Кент озброєні поліцейські за підтримки гелікоптера відправилися на пошуки тигра, який нібито втік із зоопарку й був у місцевому лісі.
Тигра зрештою знайшли, але з'ясувалося, що він несправжній.
Правоохоронців, що прибули в невелике селище Андеррівер, зустріла 85-річна Джульєт Сіпсон - авторка скульптури тигра.
"Я відвела їх до скульптури, вони сильно сміялися й зробили багато фотографій", - розповідає пані Сімпсон.
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Від свого сусіда вона дізналася, що хтось зателефонував в поліцію й повідомив, що в лісі бачили тигра. Тоді жінка одразу пішла до своєї скульптури.
"З сусіднього поля прийшов цілий натовп озброєних поліцейських. На той момент вони вже зрозуміли, що це хибна тривога, тож я спитала в них: "Хочете я познайомлю вас зі своїм тигром? Він дійсно виглядає як справжній, я його таким і задумувала. Він стоїть приблизно у 30 метрах від стежки, і його не надто добре видно".
За словами пані Сімпсон, скульптура зроблена з дроту й епоксидної смоли, вона стоїть у лісі вже упродовж 20 років.
У повідомленні поліції графства Кент сказано, що поліцейських відправили до селища Андеррівер "після того, як було отримано повідомлення, що в цій місцевості помітили велику кішку-хижака". До пошуків тигра також підключили поліцейський гелікоптер.
Втім, такі дії правоохоронців не виглядають дивними, якщо взяти до уваги, що в графстві Кент розташовані кілька сафарі-парків, де мешкають чимало диких тварин, зокрема тигрів. Раніше вони неодноразово втікали з кліток.
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