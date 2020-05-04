Коронавірус в Україні: 15 померлих за добу
Станом на ранок 4 травня в Україні лабораторно підтвердили 12 331 випадок коронавірусної інфекції.
За добу додалося 418 нових випадків, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Серед них - 26 дітей і 62 медичних працівника.
Від учора 97 хворих госпіталізували, 15 людей померли - усі вони мали суміжні захворювання, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Чернівецькій (69), Київській (69) і Львівській областях (33).
Загалом за час спалаху коронавірусу в Україні 303 людини померли, 1 619 пацієнтів одужали. Хворобу підтверджено, зокрема, у 829 дітей та 2 325 медиків.
Найбільше хворих - у Чернівецькій області (1 887), Києві (1535) та Івано-Франківській області (984).
Тим часом у світі станом на ранок 4 травня квітня виявили вже понад 3,5 мільйона випадків коронавірусу.
Лідирують за кількістю зафіксованих випадків США (понад 1,1 мільйона), Іспанія (217 тисяч) та Італія (210 тисяч).
Найбільше смертей зареєстрували у США (понад 67 тисяч померлих), Італії (28 тисяча) і Великій Британії (28 тисяч).
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